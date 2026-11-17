استقبل رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، اليوم (الإثنين)، بمقر ديوان المظالم بالرياض، وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المشتركة وسبل تطوير جودة الأعمال.

وتناول اللقاء تدارس التنسيق العملي المشترك، والربط الرقمي وتبادل البيانات، إلى جانب مواءمة الإجراءات وأطر الحوكمة للقطاعات ذات العلاقة، وتعزيز تنافسية المملكة في مجالات القانون والأعمال المشتركة، مما يرفع من دقة الأداء وسرعة الإنجاز، وفق معايير الجودة والشفافية.

وتأتي هذه الزيارة تأكيداً على أهمية الشراكة بين ديوان المظالم ووزارة التجارة، وتكامل أدوارهما في دعم البيئة القضائية والتجارية، والإسهام في تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية، وتعزيز تنافسية المملكة ومكانتها على المستويين الإقليمي والدولي