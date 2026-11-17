أعلنت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي أن جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا»، وافق على الحضور لإجراء مقابلات سيتم تدوين محاضرها مع عدة لجان تابعة للمجلس في أول ديسمبر القادم. وقال البيان إن المستشار القانوني العام لشركة «إنفيديا» سيمثل أمام اللجان في اليوم التالي. من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن تشكيل شركة «إنفيديا» لجنة خاصة بالأمن القومي فكرة جيدة.



مخاطر على الأمن القومي



وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من استقالة الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ، في أعقاب تقارير تناولت علاقات شخصية له، بما في ذلك علاقة مع سيدة يُشتبه في كونها جاسوساً صينياً، مما أثار تساؤلات حول مخاطر محتملة على الأمن القومي، وآليات الرقابة على صادرات الشركة المتخصصة في تصميم رقائق الذكاء الاصطناعي. وذكرت «إنفيديا» أن «لجنة الإشراف على الأمن القومي وضوابط التصدير» ستكون برئاسة عضو مجلس الإدارة سوزان نورا جونسون، وستضم في عضويتها كلاً من ستيفن نيل وجون دابيري.



علاقة خارج إطار الزواج



وتنحى هوانغ الذي يُعد من أبرز الداعمين للذكاء الاصطناعي في قطاع التكنولوجيا عن منصبه أخيراً، في أعقاب الكشف عن علاقة أقامها خارج إطار الزواج مع امرأة يُشتبه في أنها جاسوسة لحساب الحكومة الصينية. وأدت الفضيحة إلى هبوط أسهم «إنفيديا» التي كانت حتى فترة قريبة الشركة المدرجة الأعلى قيمة في العالم، وهي في صميم عملية التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الذي ساهم في دفع الأسواق إلى مستويات قياسية وتعزيز النمو الاقتصادي حول العالم.