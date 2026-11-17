عمقت الأسهم الأمريكية خسائرها في تعاملات اليوم، مع استمرار موجة البيع في قطاع أشباه الموصلات، وسط ترقب نتائج أعمال «إنفيديا» بعد إغلاق السوق. وفقد مؤشر «داو جونز» الصناعي 893 نقطة.



وقادت أسهم شركات الرقائق الضغوط على وول ستريت مع هبوط سهم «إنفيديا» بنسبة 2.48% إلى 152.27 دولار، عقب استدعاء الكونجرس الأمريكي الرئيس التنفيذي السابق للشركة، «جنسن هوانج» ضمن تحقيق بشأن احتمال وصول جهات صينية إلى رقائق متقدمة.



تقييم مسار الاقتصاد



وعلى صعيد آخر، تابع المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية، من بينها مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر الماضي، وأسعار الواردات، لتقييم مسار الاقتصاد ومستويات الطلب الاستهلاكي.



ويأتي ذلك في ظل توقعات واسعة النطاق برفع الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماع الشهر المقبل، إلى جانب تصريحات تميل نحو التشديد النقدي من جانب مسؤولين في البنك المركزي.