ارتفعت أسعار الواردات في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر الماضي، مدفوعة بزيادة تكاليف الوقود والسلع غير النفطية، في مؤشر على استمرار الضغوط السعرية المرتبطة بالسلع المستوردة. وجاء الارتفاع مدفوعاً بزيادة أسعار واردات الوقود بنسبة 3.6%، مع صعود أسعار النفط والمنتجات البترولية بنسبة 3.7%، والغاز الطبيعي بنسبة 5.1%.



ضغوط جديدة



ولم يصدر مكتب إحصاءات العمل معدل التغير السنوي لأسعار الواردات في أكتوبر الماضي؛ بسبب عدم جمع البيانات خلال الشهر المناظر في 2025 نتيجة الإغلاق الحكومي. يعني هذا أن ارتفاع أسعار الواردات يضيف ضغوطاً جديدة على التضخم في الولايات المتحدة، مع زيادة تكلفة السلع والوقود المستورد، ما قد يرفع أعباء الإنتاج على الشركات وينعكس تدريجياً على أسعار السلع التي يتحملها المستهلكون.



انخفاض الاحتياطي الاستراتيجي



أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية، انخفاض احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي إلى 276.4 مليون برميل بحلول نهاية الأسبوع الماضي في 13 نوفمبر الجاري. وواصل احتياطي النفط الأمريكي تسجيل مستويات متدنية جديدة لم تشهدها البلاد منذ أكتوبر 1982، وعلى مدار الأسبوع، تراجع الاحتياطي بنحو 3.1 مليون برميل. وكانت المرة الأخيرة التي سُجل فيها مستوى أدنى من ذلك في عام 1982، وتحديداً في 8 أكتوبر، حين بلغ الاحتياطي 278.725 مليون برميل، وفقاً لما نشر موقع «العربية نت».