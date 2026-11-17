كشفت بيانات البنك المركزي السعودي «ساما»، ارتفاع أصول صناديق الاستثمارات العامة في السعودية لأعلى مستوياتها بنهاية الربع الثاني 2026 لتصل إلى 245.5 مليار ريال، بارتفاع قدره 19% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025 والتي بلغت حينها نحو 206.2 مليار ريال.



وحسب بيانات «ساما» جاء ارتفاع أصول صناديق الاستثمار خلال الفترة عقب ارتفاع أصول الصناديق المحلية التي تمثل 83% من إجمالي الأصول بنحو 14% لتبلغ نحو 203.3 مليار ريال، كما ارتفعت أصول الصناديق الأجنبية التي تمثل 17% من الإجمالي بنسبة 50% لتبلغ قيمتها نحو 42.2 مليار ريال.



توزيع الصناديق



وتتوزع صناديق الاستثمار العامة إلى صناديق مفتوحة ومغلقة، حيث بلغ إجمالي أصول الصناديق المفتوحة نحو 213.7 مليار ريال، تشكل 87% من إجمالي أصول الصناديق، وبعدد صناديق بلغت 346 صندوقاً، فيما بلغت قيمة أصول صناديق الاستثمار المغلقة نحو 31.8 مليار ريال، وبعدد صناديق 25 صندوقاً.



وبلغ إجمالي عدد صناديق الاستثمار العامة العاملة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 371 صندوقاً، مقابل 363 صندوقاً خلال الربع الذي سبقه.



وحسب البيانات، بلغ عدد المشتركين بصناديق الاستثمار خلال نفس الفترة نحو 1.59 مليون مشترك.