تواجه مليشيا الحوثي تصاعداً في خسائرها البشرية والعسكرية، مع إقرار وسائل إعلام تابعة لها بتشييع أكثر من 100 من عناصرها خلال الأيام الأخيرة، بينهم 9 قادة ميدانيين بارزين، بالتزامن مع تقارير عن انفجارات وغارات جوية استهدفت مواقع عسكرية وتحصينات ومخازن أسلحة في محيط العاصمة صنعاء.



وأظهرت إعلانات التشييع الحوثية إقامة نحو 20 موكباً جماعياً لقتلى المليشيا الإرهابية، في مؤشر على اتساع الخسائر التي تتكبدها على جبهات القتال. وتأتي هذه التطورات بعد رصد تشييع 480 من عناصرها خلال الأيام العشرة الأولى من شهر نوفمبر الجاري، وفق تقارير إعلامية تابعت إعلاناتها.



وفي صنعاء، أفادت معلومات متداولة بسماع ثلاثة انفجارات قرب معسكر الحفا، أعقبها انفجار رابع في منطقة جبل نقم، وسط تقارير عن استهداف مواقع عسكرية حوثية في المنطقة. وتحدثت مصادر محلية عن انفجارات في عدد من الثكنات التابعة للمليشيا بمنطقة بني جرموز في مديرية بني الحارث شمالي العاصمة.



وأقرت وسائل إعلام حوثية بتعرض عزلة بني جرموز لأربع غارات جوية، فيما أفادت تقارير محلية بأن الضربات طالت مواقع عسكرية، دون توافر حصيلة مستقلة ودقيقة للأضرار أو الخسائر البشرية حتى الآن.



وامتدت التقارير إلى معسكر بيت دهرة في مديرية بني الحارث، حيث تحدثت عن غارات استهدفت تحصينات وأنفاقاً ومخازن أسلحة، إلى جانب مواقع لإطلاق الصواريخ الباليستية، ما أدى إلى وقوع انفجارات في المنطقة.



وتتزامن هذه التطورات مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والمليشيا الحوثية في جبهات مأرب والجوف وتعز ولحج، ضمن عمليات «فجر اليمن» التي دخلت شهرها الثاني. وكانت القوات الحكومية أعلنت تكبيد المليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة، شملت قيادات وعناصر وآليات عسكرية.



وتضع هذه التطورات المليشيا أمام ضغوط متزامنة، مع تزايد أعداد قتلاها المعلنة واستمرار استهداف مواقعها العسكرية.