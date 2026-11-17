فيما تستضيف مدينة شنزن الصينية، غداً (الخميس)، قمة تاريخية تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج، كشف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن عملاً دبلوماسياً صعباً يجري للتوصل إلى صياغة مشتركة للبيان الختامي الذي سيصدر عن القادة الثلاثة.



على هامش قمة أبيك



ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن أوشاكوف قوله: يجري العمل في هذه اللحظة على جدول الأعمال، ونص البيان المشترك. هل سنتوصل إلى تفاهم؟ آمل ذلك». وقال إن الاتفاق على عقد اجتماع (الخميس) جاء مع مراعاة التفاهمات والتحالفات المشتركة بين دولنا الثلاث خلال الحرب العالمية الثانية، والتأكيد على تعاون بلداننا في تأسيس الأمم المتحدة.



وأضاف أن معظم الناس سعداء بانعقاد هذا الاجتماع، وهناك أشخاص ليسوا سعداء بذلك، لكن هذا الاجتماع ضروري، معتبراً أنه سيكون له تأثير كبير في تطور الوضع الدولي برمته». وأشار أوشاكوف إلى أن بوتين وترمب سيعقدان اجتماعاً منفصلاً في شنزن، لكن شخصاً مطلعاً على الموقف الأمريكي، قال إن هذا اللقاء لم يتأكد بعد. ويعقد الاجتماع الثلاثي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، في مدينة شنزن بجنوب الصين، وسط اهتمام دولي واسع.



تجنب بحث الملفات الساخنة



وكانت الصين أعلنت أن القادة الثلاثة يعتزمون إجراء تبادل معمق لوجهات النظر بشأن حماية السلام العالمي وتحقيق الاستقرار الاستراتيجي في العلاقات بين القوى الكبرى. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية ماو نينج، القمة بأنها «ذات أهمية رائدة». ووافقت بكين على عقد الاجتماع دون جدول أعمال متفق عليه مسبقاً، وهو أمر غير معتاد بالنسبة إلى شي جين بينج، الذي يفضل الاجتماعات المنظمة بعناية مع قادة الدول الأخرى. وقد يتجنب الرؤساء مناقشة ملفات حساسة بصورة معمقة، مثل حرب إيران والغزو الروسي لأوكرانيا، حيث ترددت بكين في الاضطلاع بدور دبلوماسي بارز، حسبما نقلت «فاينانشيال تايمز». وقال أوشاكوف إن روسيا والصين قدمتا مقترحات بشأن صياغة البيان المحتمل، وتنتظران رداً من الولايات المتحدة.



القمة نقطة انطلاق



وكان مسؤولون أمريكيون، قالوا إنهم لا يتوقعون التوصل إلى أي اتفاق خلال الاجتماع، ووصفوه بأنه «نقطة انطلاق» لمزيد من المناقشات. وقال ترمب إن القادة الثلاثة سيناقشون الحد من الأسلحة النووية، وتطورات حرب إيران، إلى جانب ما وصفه بـ«موضوعه المفضل»، في إشارة إلى أوكرانيا. وأضاف أن بوتين يبدو وكأنه «يتراجع قليلاً» عن الحرب. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بكين لا ترغب في إطلاق حوار ثلاثي بشأن الحد من الأسلحة النووية، رغم دعوات ترمب، نظراً إلى أن ترسانتها النووية أصغر بكثير من ترسانتي الولايات المتحدة وروسيا.



لقاء محتمل بين بوتين وكيم أون



وكان الكرملين، أعلن أمس (الإثنين)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إذا شارك الأخير في قمة منتدى «أبيك». ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف قوله، رداً على سؤال بشأن احتمال عقد اللقاء: «بالطبع سيحدث ذلك إذا كان حاضراً في قمة أبيك». وجاءت تصريحات بيسكوف خلال استقبال بوتين في الكرملين وفداً من حزب العمال الكوري الشمالي الحاكم، برئاسة المسؤول البارز في الحزب جو يونج وون.