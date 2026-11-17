أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن إيران ستعتبر أي سدود أو موانئ أو محطات طاقة تقع بالقرب من قواعد أمريكية أو إسرائيلية أهدافاً عسكرية، تطبيقاً للمنطق الذي تستخدمه الولايات المتحدة فيما يتعلق بالبنية التحتية المدنية لإيران، وفق قوله.

ورداً على تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، كتب قاليباف على منصة «إكس»: «قاعدة جديدة، أي سد أو ميناء أو محطة طاقة تقع بالقرب من قاعدة أمريكية أو إسرائيلية تُعد منشأة ذات استخدام مزدوج. سنطبق منطقكم أنتم بكل اتساق وحيادية».

واتهم قاليباف الولايات المتحدة بالتحضير لـ«جولة جديدة» من الضربات التي تستهدف البنية التحتية المدنية لبلاده.

وذكرت «نيويورك تايمز» عن خبراء قولهم أمس: أن شبكة السدود والقنوات المائية الواسعة في إيران ربما أُنشئت، جزئياً، لدعم قواعد صواريخ تحت الأرض، مشيرة إلى أن مواقع هذه المنشآت تتطابق مع مناطق تعرضت لهجمات من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل خلال العام الحالي.

وأعلنت البحرين تصديها لاعتداءات إيرانية، صباح (الثلاثاء)، بعد إطلاق صفارات الإنذار في البلاد، وأفادت قوة دفاع البحرين في بيان بأن المنظومة الدفاعية تصدت لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية قبل تحقيق أهدافها.

ونفتالقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) مزاعم الحرس الثوري الإيراني بشأن استهداف طائراته المسيرة راداراً أمريكياً في البحرين،مؤكدة اعتراض عدد من الطائرات المسيّرة الإيرانية، دون وقوع أي أضرار بالمعدات أو إصابات في صفوف العسكريين الأمريكيين . وهذا هو الاعتداء الإيراني الثالث خلال أقل من أسبوع على البحرين، بعد اعتداءين في الثالث عشر والخامس عشر من نوفمبر بعدة طائرات مسيرة، واستطاعت المنظومات الدفاعية التصدي لهما في حينها بحسب البيانات الرسمية.

وفيما تتواصل حرب التصريحات بين واشنطن وطهران، توقع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أمس، أن الحرب على إيران ستنتهي في أقل من عامين، مؤكداً أن الرئيس دونالد ترمب لن يسمح بتحولها إلى «حرب أبدية».

وقال في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» إن ترمب رأى ضرورة تدمير البرنامج النووي الإيراني، باعتباره تهديداً للولايات المتحدة، لكنه شدد على أن الإدارة لا تعتزم الانخراط في حرب تستمر عشر سنوات أو 15 عاماً، أو حتى عامين.