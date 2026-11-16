حسمت محكمة التمييز الكويتية النزاع القضائي بين الفنانة عهود عوض العازمي، المعروفة فنياً باسم «ملاك»، والنائب السابق أحمد الشحومي، برفض الطعن المقدم منها، وتأييد الحكم الصادر بحقها بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، على خلفية اتهامها بالسب والقذف والتشهير.

تعهد وكفالة

وتضمن الحكم إلزام ملاك بتوقيع تعهد وتقديم كفالة مالية بقيمة 500 دينار كويتي، مع تعليق تنفيذ عقوبة السجن طوال فترة السنوات الثلاث، شريطة الالتزام بالقانون وحسن السلوك خلال المدة المحددة.

السجن 5 أعوام

ويأتي القرار بعد مسار قضائي شهد صدور حكم عن محكمة الجنايات في سبتمبر 2025، قضى بسجن ملاك 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمها 5 آلاف دينار كويتي، إثر إدانتها بالإساءة إلى الشحومي.

بلاغات متبادلة

وتعود تفاصيل القضية إلى خلاف بين الطرفين تحول إلى مواجهة قضائية، بعدما تقدمت ملاك ببلاغ ضد الشحومي، اتهمته فيه بالتحريض على الفسق والفجور، على خلفية تصريحات إعلامية ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت إنها تضمنت إساءات شخصية ومهنية بحقها ومحاولات للتأثير على صورتها أمام الجمهور.

في المقابل، لجأ الشحومي إلى القضاء متهماً الفنانة بالسب والقذف والتشهير، معتبراً أن تصريحاتها تضمنت عبارات تمس سمعته ومكانته العامة، لتتطور الخلافات إلى سلسلة من الإجراءات والبلاغات القضائية المتبادلة.