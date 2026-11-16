تقدم نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، ببلاغ رسمي ضد الفنانة لقاء سويدان، بعدما نشرت مقاطع فيديو ومنشورات تتضمن معلومات كاذبة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بقصد الإساءة إليه والنيل من سمعته.

أخبار كاذبة

وتضمن المحضر اتهام سويدان بنشر مقاطع فيديو ومنشورات على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، قال أشرف زكي إنها اشتملت على أخبار كاذبة تستهدف التشهير به والإساءة إلى شخصه.

وجرى تحرير المحضر اللازم بشأن الواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، تمهيداً لإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لفحص ما ورد فيه، واتخاذ القرار المناسب وفقاً للقانون.

بداية الخلاف

وفي وقت سابق، تحدثت الفنانة لقاء سويدان عن عدد من الملفات المرتبطة بنقابة المهن التمثيلية، ووجهت رسائل إلى نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، كما علقت على تصريحات الفنان أحمد صيام بشأن دور النقابة في تنظيم المهرجانات المسرحية.

واستهلت سويدان حديثها، خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على منصة «إنستغرام»، بالتأكيد أنها ستلجأ إلى الإجراءات القانونية في مواجهة أي شخص يتجاوز في حقها.

وأوضحت أنها لا تشعر بالغضب تجاه بعض الأشخاص.

ووجهت رسالة إلى نقيب المهن التمثيلية، أعربت فيها عن أملها في ألا يكون قد نسي طلبها السابق بفتح تحقيق مع أحد أعضاء مجلس النقابة، على خلفية مقاطع فيديو وصفتها بأنها غير لائقة، وجرى نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إنها تقدمت بطلبات متكررة للتحقيق في هذه الواقعة، مشددة على أن حذف بعض المقاطع لا يعني اختفاءها بصورة نهائية، إذ لا تزال متداولة عبر منصات ومواقع أخرى.

وطالبت نقيب الممثلين وأعضاء مجلس النقابة بالنظر في الواقعة وفتح تحقيق بشأنها، على غرار ما يحدث مع أي عضو آخر قد يرتكب مخالفة تستوجب المساءلة.

وأكدت سويدان احترامها حق أحمد صيام في التعبير عن رأيه، لكنها أبدت اختلافها مع ما طرحه بشأن دور النقابة ومسؤولياتها.

وأشارت إلى أن وزارة الثقافة تضطلع بدور ومسؤوليات محددة، وكذلك القطاع العام المسرحي، في حين تتمثل المهمة الأساسية للنقابة في تنظيم العمل ورعاية مصالح أعضائها، والحفاظ على المهنة من دخول غير المؤهلين إليها.

وأضافت أن الأولوية ينبغي أن تكون لخدمة أعضاء النقابة وحماية حقوق العاملين بالمهنة وتنظيم أوضاع المشتغلين بها، بدلاً من الدخول في منافسة مع المؤسسات والكيانات المسرحية التابعة لوزارة الثقافة.

جمعية عمومية غير عادية

وفي إطار حديثها عن أوضاع المهنة، دعت سويدان مجلس نقابة المهن التمثيلية إلى عقد جمعية عمومية غير عادية، لمناقشة الأرقام والتفاصيل الخاصة بنسب مشاركة غير المقيدين بالنقابة في الأعمال الفنية.

وأوضحت أنها أجرت بحثاً بشأن هذه المسألة، وتوصلت إلى مشاركة أعداد كبيرة من العاملين غير المسجلين بالنقابة في أعمال فنية خلال العامين الماضيين، رغم وجود أعضاء بالنقابة من الفئات العمرية نفسها، ويتمتعون بمواهب لا تقل عن مواهب المشاركين من خارجها.

وشددت لقاء سويدان على أن تنظيم سوق العمل الفني وصون حقوق أعضاء النقابة يقعان ضمن المسؤوليات الأساسية لمجلس النقابة، مؤكدة ضرورة طرح هذه الملفات ومناقشتها بشفافية، بما يكفل حماية حقوق العاملين بالمهنة وتنظيم فرص العمل المتاحة بينهم.