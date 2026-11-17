اطّلع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، على الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى الجامعي بجامعة نجران، وما شهدته من تطور في الخدمات العلاجية العامة والنوعية.

ونوّه أمير نجران بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من دعم واهتمام بالقطاع الصحي، وتطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءتها.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه وكيل جامعة نجران للشؤون التعليمية الدكتور بندر بن محمد الشهري، يرافقه مدير المستشفى الجامعي الدكتور سعيد بن جابر القحطاني، وعدد من منسوبي الجامعة.

وتناول العرض الخدمات الصحية بالمستشفى، وأبرز منجزاته خلال العامين الماضيين، وانتقاله إلى المبنى الجديد داخل الحرم الجامعي دون انقطاع الخدمات الأساسية، إلى جانب اعتماده بسعة 377 سريرًا، واستيفاء متطلبات التشغيل الذاتي، بما يتيح استقطاب الكوادر الطبية في التخصصات النوعية وتشغيل المستشفى بصورة مستدامة.