في تطور يعكس استمرار تكثيف الضغط على تحركات مليشيا الحوثي ومواقعها الميدانية، شنت القوات اليمنية هجوماً بالطائرات المسيرة على عربات وتجمعات المليشيا في عدد من الجبهات.



وتركزت أبرز مواجهات، (الثلاثاء)، في محاور مأرب والجوف وتعز ولحج، وسط استمرار تبادل الضربات الجوية والمدفعية وهجمات الطائرات المسيّرة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى التحركات العسكرية على امتداد الساحل الغربي ومحيط باب المندب.



مأرب والجوف.. ضربات جوية ومسيّرة



في الجبهة الشمالية لمحافظة مأرب، أفادت تقارير عسكرية باندلاع اشتباكات مباشرة منذ صباح اليوم، امتدت إلى المناطق الجنوبية الشرقية من محافظة الجوف، بالتزامن مع استهداف مواقع وتجمعات وتحصينات حوثية بالطيران المسيّر والمدفعية.



وطالت غارات جوية تجمعات وتحصينات للمليشيا في قطاع العلم شرقي الجوف، وآليات عسكرية جنوب شرقي مدينة الحزم، ضمن العمليات المتواصلة في إطار «فجر اليمن».



سقوط جرحى مدنيين



وفي محافظة تعز، أعلنت قيادة محور تعز تنفيذ غارات جوية على مواقع حوثية في جبل العرمة بمديرية جبل حبشي ومنطقة الزكيرة بمديرية الشمايتين، إلى جانب عمليتين للطيران المسيّر استهدفتا تجمعات وآليات ومعدات عسكرية في منطقة الربيعي غربي المدينة.



وأفادت السلطات المحلية بسقوط جرحى مدنيين بينهم أطفال، إثر قذيفة حوثية استهدفت حي الزهراء بمدينة تعز، بما يعكس استمرار المخاطر التي يتعرض لها السكان جراء القصف على الأحياء السكنية.



تعزيز حماية عدن



وعلى الساحل الغربي، تبرز إعادة تموضع القوات الجنوبية من مطار ذوباب ومناطق قرب باب المندب، في خطوة قالت إنها تأتي لتعزيز حماية عدن ومحافظات الجنوب، بالتزامن مع إعلان القوات الحكومية إعادة انتشار وحداتها في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية.



سياسياً، تزامن التصعيد مع موافقة البرلمان اليمني، أمس، بالإجماع على مشروع قانون لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، وتجريم أنشطتهم ومصادر تمويلهم وتسليحهم، تمهيداً لإحالته إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لاستكمال الإجراءات الدستورية.



وتكشف حصيلة التطورات عن اتساع رقعة المواجهات وتعدد أدواتها، من الغارات الجوية والمدفعية إلى الطائرات المسيّرة، في وقت تتداخل فيه حسابات استعادة المواقع العسكرية مع تأمين المدن والطرق الإستراتيجية، خصوصاً في تعز والساحل الغربي وباب المندب.