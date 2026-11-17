جدّدت الفنانة السورية دانا مارديني موقفها من الدراما التلفزيونية، معلنة تمسكها بقرار عدم العودة إليها في ظل الظروف الحالية، مقابل استعدادها لخوض تجارب مسرحية وسينمائية داخل سوريا، حتى دون أجر، شرط توافر الجدية والالتزام في العمل.

شروط تعجيزية

وأوضحت مارديني في منشور عبر حسابها على إنستغرام، أنها لا تستبعد المشاركة في أعمال فنية خارج التلفزيون، قائلة: «أعلن عدم عودتي إلى التلفزيون إلا بشروط تعجيزية من منظور إدارة إنتاجه، وأعلن جهوزيتي الكلية للمشاركة بالمسرح والسينما السورية حتى دون مقابل مادي، بدعوة وجهوزية جادة والتزام كلي كممثلة سورية خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق عام 2011».

منشور مارديني

توقف نهائي

ويأتي هذا التصريح تأكيداً لموقف سبق أن أعلنته في يوليو 2025، عندما كشفت اعتزامها التوقف نهائياً عن التمثيل التلفزيوني، مشيرة إلى أنها لا ترغب في العمل مجدداً مع شركات الإنتاج أو المحطات التلفزيونية، نتيجة قناعة تشكلت لديها على مدى سنوات، معربة عن رضاها عما قدمته خلال تجربتها الفنية.

وخلال مشوارها، استطاعت مارديني أن تترك حضوراً واضحاً في الدراما السورية، من خلال مشاركتها في أعمال لاقت اهتماماً جماهيرياً، أبرزها «الولادة من الخاصرة»، و«قلم حمرة»، و«الندم»، و«تانغو»، و«الزند: ذئب العاصي».

وكان مسلسل «عقد إلحاق»، الذي عُرض في 2024، آخر ظهور تلفزيوني لها، قبل إعلان قرار الابتعاد عن هذا المجال.