أعلن الفنان المصري أحمد سعد طرح ألبومه الغنائي «الإلكترو» مساء غدٍ (الأربعاء)، وذلك بعدما حذف بشكلٍ مفاجئ عقب طرحه مسبقاً من على موقع «اليوتيوب»، وكافة المنصات الموسيقية المختلفة، على خلفية خلاف مع مصمم الجرافيك.

موعد جديد

وكشف سعد الموعد الجديد لطرح الألبوم، عبر مقطع فيديو قصير نشره على حسابه الرسمي بـ «إنستغرام»، قال من خلاله جملة مقتضبة، «الألبوم الإلكترو (الأربعاء) الساعة الخامسة».

تفاصيل حذف الألبوم

وفوجئ سعد، خلال الأيام الماضية، بحذف جميع أغاني ألبوم الإلكترو، البالغ عددها ست أغنيات، من قناته الرسمية على «يوتيوب»، بعدما تقدم مصمم جرافيك ببلاغات إلى إدارة المنصة الشهيرة، كأحد المسارات التي سلكها لحفظ حقوقه.

وجاءت تلك الخطوة بعد اتهام أحمد سعد في بلاغٍ رسمي، مطلع أكتوبر الماضي، زاعماً وجود شراكة عمل سابقة، متمثلة في تصوير ستة كليبات غنائية له في بلجيكا، إلى جانب الفيديو كليب الخاص بابنته «جودي».

الألبوم الإلكترو

وألبوم الإلكترو، يأتي ضمن قائمة الـ5 ألبومات، المقرر طرحها خلال العام الحالي، ويضم ست أغاني متنوعة، تشمل «الليلة»، «طايرين», «9:30», «محيراني», «وصل وصل», و«يا ولا يا ولا», وتعاون من خلاله سعد مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في مصر والوطن العربي.