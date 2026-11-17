يحيي الفنان عبدالمجيد عبدالله، (الجمعة) 27 نوفمبر الجاري، أولى حفلات الفروسية ضمن مهرجان كأسي ولي العهد، الذي يقام في إطار موسم سباقات الرياض، تحت شعار «الخيل تطرب».

تجربة ترفيهية

يقام الحفل على مسرح «مهام إكسبو» بنادي سباقات الخيل في الرياض، في تجربة ترفيهية تجمع بين أجواء المنافسات الرياضية والعروض الغنائية، وسط ترقب جماهيري للأمسية التي يحييها أحد أبرز نجوم الأغنية السعودية والخليجية.

ومن المنتظر أن يقدم عبدالمجيد عبدالله خلال الحفل باقة من أشهر أعماله الغنائية التي ارتبطت بذاكرة جمهوره على امتداد مسيرته الفنية، فيما يُنتظر طرح التذاكر عبر منصة «ويبوك».

سباقات الرياض

يأتي تنظيم الحفل ضمن الفعاليات المصاحبة لموسم سباقات الرياض، الذي انطلق في 16 أكتوبر ويستمر حتى 17 أبريل 2027، متضمناً 50 يوماً من السباقات على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية، بمشاركة الخيل والفرسان والملاك، إلى جانب عدد من أبرز البطولات والكؤوس في روزنامة الفروسية السعودية.

وتبرز ضمن محطات الموسم منافسات كأسي ولي العهد، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وصولاً إلى كأس السعودية، الذي يُعد من أبرز الأحداث العالمية في سباقات الخيل، ويستقطب مشاركات دولية واسعة.

في إطار تطوير التجربة الجماهيرية، يعمل نادي سباقات الخيل على توسيع نطاق الفعاليات المصاحبة للسباقات، من خلال تقديم خيارات متنوعة للترفيه والضيافة، من بينها منطقة «ذا ستريت»، التي تجمع المطاعم والتجارب الترفيهية والأنشطة العائلية، بما يتيح للزوار الاستمتاع بأجواء السباقات داخل الميدان وخارجه.

ويعكس تنظيم الحفلات الغنائية المصاحبة لمنافسات الفروسية توجهاً نحو تقديم تجربة متكاملة للجمهور، تجمع بين الرياضة والثقافة والترفيه، وتسهم في استقطاب شرائح جديدة من الزوار إلى ميادين سباقات الخيل.