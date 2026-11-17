يسعى مدرب فريق الاتحاد ينز فيسينغ لاستغلال اللقاء الودي أمام فريق العلا متصدر أندية دوري الدرجة الأولى برصيد 28 نقطة، غداً (الأربعاء) على ملعب نادي الاتحاد، من أجل الوقوف على جاهزية لاعبيه قبل مواجهة فريق باختاكور الأوزبكي (الإثنين) القادم، الساعة 9:15 مساءً، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، والتي يطمح من خلالها المدرب فيسينغ لتحقيق العميد الفوز وحصد النقاط الثلاث والوصول إلى السابعة وتعزيز حظوظه في التأهل للدور القادم، إذ يحتل الفريق الاتحادي المركز العاشر برصيد أربع نقاط.



هذا وحرص المدرب فيسينغ خلال فترة توقف المنافسات الحالية على معالجة الأخطاء الفنية التي حدثت في مباريات الفريق الاتحادي أمام أبها التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، وضد فريق العين الإماراتي التي خسرها بنتيجة 4/1 ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا لأندية النخبة.