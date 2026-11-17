أعلنت الفنانة المصرية منة شلبي اختيارها عضواً في لجنة تحكيم جوائز الإيمي الدولية لعام 2026، في خطوة جديدة ضمن حضورها الفني على الساحة العالمية، وذلك بعد خمس سنوات من ترشحها للجائزة عن أدائها في مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة»، الذي منح مصر أول ترشيح لها في تاريخ المسابقة.

شرف كبير

وأعربت شلبي، عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، عن سعادتها بالمشاركة في المسابقة، وكتبت: «متحمسة لأعلن لكم خبر مشاركتي هذا العام في مسابقة جوائز الإيمي الدولية، إنه شرف كبير مساهمتي في اختيار أفضل برنامج تلفزيوني من كل أنحاء العالم».

ولم تكن منة شلبي الاسم المصري الوحيد الذي وقع عليه الاختيار للمشاركة في لجان تحكيم المسابقة هذا العام، إذ أعلن المنتج محمد مشيش أيضاً اختياره عضواً بلجنة التحكيم، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية.

ترشيح 2021

ويحمل اختيار منة شلبي أهمية خاصة، بالنظر إلى مشاركتها السابقة في جوائز الإيمي الدولية، بعدما ترشحت في 2021 لجائزة أفضل أداء لممثلة عن دورها في مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة»، المأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

وجاء ترشيحها ضمن قائمة ضمت 44 مرشحاً من 24 دولة، وتنافس العمل المصري في فئة أفضل أداء لممثلة، ليصبح أول ترشيح لمصر في تاريخ جوائز الإيمي الدولية، بحسب ما أعلنته الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون.

وتختلف مشاركة منة شلبي في دورة 2026 عن تجربتها السابقة؛ فبعدما كانت مرشحة للفوز بجائزة عن أدائها التمثيلي، تشارك هذه المرة في تقييم الأعمال التلفزيونية المتنافسة واختيار الأفضل بينها.

موعد الإيمي

ومن المقرر تنظيم حفل الدورة الرابعة والخمسين من جوائز الإيمي الدولية في 23 نوفمبر الحالي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، للإعلان عن الأعمال الفائزة في مختلف الفئات.

وبحسب الموقع الرسمي للأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون، تضم ترشيحات العام الحالي 64 عملاً ومرشحاً من 22 دولة، يتنافسون ضمن 16 فئة، تشمل الأعمال الدرامية والكوميدية والبرامج الوثائقية والترفيهية، إلى جانب فئات الأداء التمثيلي.

وتُعد جوائز الإيمي الدولية من أبرز الجوائز التي تحتفي بالتميز في الإنتاج التلفزيوني خارج الولايات المتحدة، وتسلط الضوء على الأعمال والبرامج التي تقدمها صناعات التلفزيون في مختلف دول العالم.