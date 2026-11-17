سجّلت العقود الإلكترونية الموحدة في نشاط تأجير السيارات إصدار أكثر من 1.8 مليون عقد خلال الربع الثالث من عام 2026م في السعودية، وذلك وفقاً لبيانات الهيئة العامة للنقل.



وبحسب المؤشر الصادر عن الهيئة، تصدرت منطقة الرياض مناطق المملكة في نسبة العقود الإلكترونية الصادرة في نشاط تأجير السيارات بنسبة 30%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 24%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 14%، وعسير بنسبة 8%، والمدينة المنورة بنسبة 6%، والقصيم بنسبة 5%، وجازان بنسبة 4%، وتبوك بنسبة 3%، فيما توزعت النسبة المتبقية البالغة 6% على بقية مناطق المملكة.



حفظ حقوق المؤجر والمستأجر



وأكدت الهيئة أن العقد الإلكتروني الموحد يسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ورفع موثوقية التعاملات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب تسهيل إجراءات التأجير وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية في نشاط تأجير السيارات.