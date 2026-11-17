تصدّر صندوق الاستثمارات العامة قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية عالميًا للعام الثالث على التوالي، بعدما ارتفعت قيمة علامته التجارية إلى 1.21 مليار دولار في 2026، مقابل 1.183 مليار دولار في 2025، وفق تصنيف «براند فاينانس».



وأظهر التصنيف ارتفاع قوة العلامة التجارية للصندوق من (A+) إلى (AA-)، ليصبح الصندوق السيادي الوحيد الذي تتجاوز قيمة علامته التجارية مليار دولار، فيما تجاوزت نسبة قيمة علامته إلى أصوله المدارة ضعف متوسط القطاع.



واستند التصنيف إلى استطلاع شمل 4500 مشارك من قطاع الأعمال والاستثمار عالميًا، وسط ارتفاع رغبة المستثمرين في التوصية بالشراكة مع الصندوق.



ويأتي الإنجاز بالتزامن مع إستراتيجية الصندوق 2026–2030، التي تستهدف تعظيم العوائد وجذب الاستثمارات الخاصة، بعدما بلغت أصوله المدارة نحو 3.4 تريليون ريال، وإيراداته 450 مليار ريال خلال 2025، بصافي أرباح تجاوز 65 مليار ريال.