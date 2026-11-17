كشفت بيانات البنك المركزي السعودي «ساما»، ارتفاع إجمالي حجم التسهيلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من القطاع المصرفي وشركات التمويل في السعودية بنهاية الربع الثاني 2026 إلى 490.8 مليار ريال، وبزيادة قدرها 17% عن نفس الفترة من عام 2025.



وبحسب البيانات، بلغت التمويلات المقدمة من القطاع المصرفي نحو 467.6 مليار ريال، ما يمثل نحو 95% من إجمالي التسهيلات، فيما بلغت التسهيلات المقدمة من شركات التمويل 23.2 مليار ريال.



حصة المنشآت الصغيرة



ووفقاً للبيانات، تصدرت المنشآت المتوسطة إجمالي حجم التسهيلات بنحو 231.8 مليار ريال ما يمثل 47% من إجمالي التسهيلات، ثم المنشآت الصغيرة بنحو 172.2 مليار ريال، ومتناهية الصغر بـ 86.8 مليار ريال.



واستحوذت المنشآت المتوسطة على 48% من إجمالي التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي بنهاية الربع الثاني 2026، ما يعادل 222.2 مليار ريال، بينما بلغت حصة المنشآت الصغيرة 162.7 مليار ريال، فيما بلغت حصة المنشآت متناهية الصغر نحو 82.7 مليار ريال.



استحواذ المنشآت المتوسطة



واستحوذت المنشآت المتوسطة على 9.62 مليار ريال من إجمالي التسهيلات المقدمة من شركات التمويل، كما بلغت حصة المنشآت الصغيرة نحو 9.56 مليار ريال، ومتناهية الصغر بنحو 4.02 مليار ريال.



يذكر أن المنشآت المتوسطة في المملكة تصنف على أنها التي يبلغ حجم إيراداتها من 40 إلى 200 مليون ريال أو عدد موظفيها بين 50 إلى 249 موظفاً، أما المنشآت الصغيرة، فهي التي تحقق إيرادات سنوية بين 3 إلى 40 مليون ريال أو يتراوح عدد موظفيها بين 6 إلى 49 موظفاً، بينما المنشآت متناهية الصغر فهي التي تحقق إيرادات سنوية تقل عن 3 ملايين ريال، والتي تضم أقل من 5 موظفين.