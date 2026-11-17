توقع بنك «غولدمان ساكس» أن يستغرق الذهب عامين إضافيين لتسجيل قمة قياسية جديدة، مرجحاً استمرار الضغوط والتقلبات على المدى القريب بفعل مواصلة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تشديد السياسة النقدية.

أسوأ خسارة

وأشار البنك إلى أن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل أسوأ خسارة سنوية له في أكثر من عقد بتراجع يقارب 11% منذ بلوغه ذروته التاريخية عند 5,600 دولار للأوقية في أواخر يناير، متأثراً بطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وارتفاع عوائد السندات وتوقعات الفائدة المرتفعة. ورجح استراتيجيو «غولدمان ساكس» تعافي طلب الصناديق المتداولة الغربية وعودة الذهب إلى مستوى 5600 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2028، بمجرد أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة.

أدنى مستوى

واستقرت أسعار الذهب اليوم، لكنها ظلت قرب أدنى مستوى لها في أكثر من عام متأثرة بقوة الدولار ورهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة الشهر القادم. ويترقب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر أكتوبر؛ بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن السياسة النقدية.

تأثر بعوائد السندات

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3856.52 دولار للأوقية، بعد أن هبط أمس إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2025. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2% إلى 3859 دولاراً. وتراجع المعدن النفيس إلى أدنى مستوى في عام أمس، متأثراً بارتفاع عوائد سندات الخزانة وقوة الدولار وتوقعات تشديد السياسة النقدية، وهو ما يجعله يتجه نحو تكبد مزيد من الخسائر وتسجيل أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من 10 سنوات.