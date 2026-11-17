التقى امير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز ونائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي مدير فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمنطقة المهندس ياسر بن أحمد عشوي.

واطلعا خلال اللقاء على التقرير السنوي لأعمال فرع الهيئة واستمعا إلى شرح مفصل عن أبرز الأعمال والجهود المبذولة، وما تضمنه التقرير من منجزات ومبادرات وأعمال الهيئة بالمنطقة.

ونوّه أمير المنطقة، بأهمية تكامل الجهود والتنسيق المستمر بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة عقارات الدولة، وتعزيز الاستفادة منها وفق مستهدفاتها.