رأس وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، اليوم (الثلاثاء)، اجتماع وكلاء إمارات المناطق الـ (62)، الذي عقد عبر الاتصال المرئي.

ونقل خلال الاجتماع للمشاركين تحيات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وحرصه على أن تحقق هذه الاجتماعات الغاية المرجوة منها.

وجرى استعراض ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع القادم لأمراء المناطق السنوي الـ (34) الذي سينعقد برئاسة وزير الداخلية.