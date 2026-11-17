شنّت الولايات المتحدة، أمس (الثلاثاء)، ضربات على مواقع عدة في جزيرة قشم الإيرانية، الواقعة في مضيق هرمز، وفق ما أفاد مسؤول إيراني، فيما لم يصدر تأكيد أمريكي للهجوم حتى الآن.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» عن نائب محافظ هرمزغان أحمد نفيسي، أن القصف لم يسفر عن أضرار في المناطق السكنية والتجارية أو البنية التحتية.

وكان دوي انفجار قد سُمع، في شمال غربي مدينة قشم، بالتزامن مع تصاعد أعمدة الدخان في سماء الجزيرة. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الانفجار نجم عن قصف أمريكي استهدف موقع «نريمان» للدفاع الجوي، فيما أكدت وكالة «فارس» وقوع الانفجار دون تحديد طبيعته أو أسبابه، مشيرة إلى أن تفاصيل إضافية ستُعلن لاحقاً.

وتكتسب جزيرة قشم أهمية إستراتيجية لموقعها في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز عالمياً، إذ تقع قبالة الساحل الجنوبي لإيران، بالقرب من مدينة بندر عباس، وعلى الجانب الشمالي من المضيق.

وسبق أن تكررت تقارير عن سماع انفجارات في محيط الجزيرة خلال الأشهر الماضية، بالتزامن مع التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران. ففي سبتمبر الماضي، أفادت وكالة «إرنا» بسماع صوت يشبه الانفجار من جهة البحر، قبل أن ينفي التلفزيون الإيراني الواقعة، مرجحاً أن تكون الأصوات ناجمة عن «طلقات تحذيرية» استهدفت سفناً مخالفة لقواعد الملاحة البحرية.

ويأتي الهجوم في سياق الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي، وردت عليها طهران بشن هجمات على إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة.

وكانت واشنطن وطهران قد توصلتا، في 18 يونيو الماضي، بوساطة باكستانية وقطرية، إلى مذكرة تفاهم، إلا أن تنفيذها تعثر بسبب خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز، قبل أن تتجدد المواجهات بين الجانبين في يوليو الماضي، بالتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع.