قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي، إن القوات المسلحة، مسنودة بالمقاومة الشعبية، تواصل تنفيذ مهامها ضمن عملية «فجر اليمن»، والتعامل مع تحركات مليشيا الحوثي الإرهابية ومصادر نيرانها في مختلف جبهات القتال.



وأوضح النزيلي أن القوات نفذت خلال الساعات الماضية 660 غارة وعملية استهداف، شملت 24 غارة بالطيران الحربي، و46 عملية بالطيران المسيّر، و39 بالراجمات، و551 بمدفعية الميدان، مستهدفة مواقع المليشيا وتجمعاتها وتحصيناتها وآلياتها ومصادر نيرانها. وأكد أن العمليات أسفرت عن تحييد نحو 178 من قيادات المليشيا الميدانية وعناصرها، وتدمير وإعطاب 74 وسيلة وعربة وآلية عسكرية.



وفيما يتعلق بجبهة تعز، أكد المتحدث العسكري استمرار تصدي القوات المسلحة والمقاومة الشعبية لهجمات المليشيا والتعامل مع مصادر نيرانها، في ظل مواصلة حصار المحافظة واستهداف منازل المواطنين، مشدداً على المضي في المهام العسكرية لإنهاء معاناة أبناء تعز ورفع الحصار عنهم.



وعن جبهات مأرب والجوف، أشار النزيلي إلى استمرار مواجهة تحركات المليشيا واستهداف تجمعاتها ووسائلها القتالية، بالتزامن مع مواصلة القوات في الجبهة الجنوبية أداء مهامها والتعامل مع التهديدات القائمة.



وشدد المتحدث باسم القوات المسلحة على أن القوات ماضية بعزيمة ثابتة في أداء واجبها الوطني وحماية الشعب ومقدراته، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.