أعلن وزير المالية السوري يسر برنية اليوم، أن من المتوقع نمو الاقتصاد بأكثر من 8% سنوياً على مدار السنوات الثلاث القادمة، في وقت أكد فيه الاتحاد الأوروبي خططه لعقد مؤتمر استثماري كبير في دمشق العام القادم للمساعدة في إعادة إعمار البلد الذي دمرته الحرب.



وتوقع برنية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 12.8% خلال العام الحالي، وذلك في أثناء عرضه التوقعات الاقتصادية في منتدى الشراكة من أجل سورية الذي يشارك فيه داعمو دمشق الدوليون.



مرحلة تعافٍ



وقال برنية خلال الاجتماع الذي انعقد في دمشق: «إن الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، غير المعدل حسب التضخم، من المتوقع أن يرتفع من 48.1 مليار دولار هذا العام إلى 70.1 مليار بحلول 2029».



وتمر سورية حالياً بمرحلة تعاف من حرب أهلية دارت رحاها على مدى 14 عاماً وانتهت في ديسمبر 2024 عندما أطيح آنذاك ببشار الأسد.



التمويل وحده لا يكفي



وذكرت الأمم المتحدة أن حجم الاقتصاد تقلص بأكثر من النصف بين 2010 و2022، وأن أكثر من 90% من السكان يعيشون في فقر.



من جهتها، أوضحت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، على هامش المنتدى: «إن التمويل العام وحده لن يكون كافياً لدعم سورية».



وأضافت: «منتدى اليوم تمهيد للمؤتمر الدولي الكبير الذي ينعقد هنا العام القادم، والذي سيكون معنيّاً بالاستثمار».