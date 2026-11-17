يبدأ وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل غدًا، زيارة رسمية إلى الجمهورية الإيطالية، تستمر يومين؛ بهدف تعزيز التعاون الصحي بين البلدين، وتوسيع آفاق الشراكات الإستراتيجية في المجالات الصحية المتقدمة، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يُسهم في تطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءتها، دعمًا لتحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، أحد برامج رؤية السعودية 2030.

وتهدف الزيارة إلى تعميق التعاون الثنائي، واستكشاف فرص الشراكات الإستراتيجية في مجالات: الرعاية الصحية المتقدمة والخدمات الطبية التخصصية، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، والبحث الطبي والابتكار الدوائي، والاستثمار الصحي، وتطوير القوى العاملة الصحية، بما يعزز تبادل الخبرات ويُسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية.

ويأتي ذلك امتدادًا لما تشهده العلاقات السعودية الإيطالية من تطور متنامٍ في مختلف المجالات، وحرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع الشراكات الإستراتيجية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في القطاع الصحي، ويدعم تبادل الخبرات ونقل المعرفة وتطوير القدرات الصحية.