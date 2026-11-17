أكد المدرب الوطني إبراهيم الأحمدي أن المدينة المنورة تزخر بالمواهب الكروية الواعدة، وتملك خامات مميزة تحتاج إلى الاكتشاف والرعاية والتوجيه، مشيراً إلى أن الدعم المادي يمثل أحد أبرز متطلبات تطوير الأندية في المنطقة، وتمكينها من استقطاب المواهب وصقل قدراتها، بما يماثل الإمكانات المتاحة للأندية الكبرى.



وأوضح الأحمدي، لاعب نادي الأنصار سابقاً، أن مسيرته الكروية بدأت من الفئات السنية بالنادي، قبل أن يتدرج حتى الوصول إلى الفريق الأول، ويخوض تجربة احترافية امتدت 13 عاماً، ثم يتجه إلى مجال التدريب قبل نحو 16 عاماً، حاصلاً على الرخصة التدريبية الآسيوية «برو».



واستعرض الأحمدي أبرز محطاته التدريبية، التي شهدت تحقيقه إنجازات مع ثلاثة أندية مختلفة، من بينها تحقيق أول بطولة للمملكة وأول بطولة للفئات السنية الأولمبية لنادي أُحد، إلى جانب الصعود إلى الدوري الممتاز. كما حقق بطولة المملكة في بدايات مشروع نادي العلا، خلال فترة عمله مع الأستاذين أحمد الراشد ومحمد خوجة، ثم استمر العمل مع الأستاذ وليد معاذ، وشهدت التجربة تحقيق بطولة المنطقة مع ناشئي النادي.



وفي حديثه عن مستقبل نادي أُحد، أعرب الأحمدي عن تفاؤله بعودته إلى مكانته المعروفة، مؤكداً أن النادي يمتلك تاريخاً رياضياً يستحق الوقوف إلى جانبه، وأن عودته تتطلب تكاتف المسؤولين وتقديم الدعم اللازم من الاتحاد السعودي لكرة القدم.



ووصف نادي العلا بأنه أحد المشاريع الواعدة في كرة القدم السعودية، في ظل ما يشهده من عمل وتطور وطموحات مستقبلية، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة النادي مسيرته وتحقيق أهدافه الرياضية.



وعن صناعة اللاعب، أشار الأحمدي إلى أن الموهبة وحدها لا تكفي للوصول إلى التميز، إذ تحتاج إلى التوجيه السليم ورغبة اللاعب وانضباطه والتزامه بالتدريبات، إلى جانب الدور المحوري للأسرة في توفير البيئة المناسبة، والاهتمام بالتغذية السليمة والنوم المبكر والانتظام في التمارين.



ولفت إلى تنامي وعي أولياء الأمور بأهمية دعم أبنائهم ومتابعة مسيرتهم الرياضية، بالتزامن مع التطور الذي تشهده الأكاديميات الكروية في أساليب العمل والتدريب واكتشاف المواهب وصقلها، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً لمستقبل كرة القدم في المدينة المنورة.



واختتم الأحمدي حديثه بالتعبير عن تفاؤله بمستقبل المنتخب السعودي، معرباً عن أمله في أن يصل إلى عام 2034 بمنتخب مميز وقوي، قادر على تحقيق نتائج إيجابية تواكب تطلعات الجماهير السعودية.