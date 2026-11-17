رعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مساء اليوم (الثلاثاء)، حفل جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد في دورتها الخامسة، ويدشن الهوية الجديدة لبرنامج الفوزان لخدمة المجتمع ليصبح (الفوزان للإنسان)، بحضور رئيس مجلس أمناء جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، ورواد عمارة المساجد من مختلف دول العالم، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء).

وأكد أمير المنطقة الشرقية أن العناية بعمارة المساجد وتطوير تصاميمها بما يجمع بين الأصالة المعمارية ومتطلبات العصر، يعكس ما تحظى به بيوت الله من اهتمام، مشيراً إلى أن الجائزة تسهم في إبراز النماذج المعمارية المميزة للمساجد، وتبادل الخبرات والتجارب العالمية في هذا المجال، بما يعزز حضور العمارة الإسلامية ويحافظ على هويتها.

وألقى رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة الأستاذ عبدالله الفوزان كلمةً أكد خلالها أن هذه الدورة تتزامن مع الذكرى الخامسة عشرة لانطلاقة الجائزة، مشيراً إلى أن هذه المسيرة الممتدة تعكس التزاماً راسخاً يتناغم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، في إبراز الهوية المعمارية وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ القيم الثقافية والإنسانية في مختلف المبادرات التنموية ودعم التميز والإبداع في العمارة المسجدية على المستوى المحلي والعالمي.

وخلال الحفل تم الإعلان عن المساجد الفائزة وهي مسجد باب السلام من سلطنة عُمان، مجمع الحكمة من جمهورية النيجر، جامع كامبريدج المركزي من المملكة المتحدة البريطانية، مسجد نور اليقين من جمهورية إندونيسيا، ومسجد الفا دانغا من جمهورية بنغلاديش الشعبية، ومنح جائزة الإنجاز لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، الذي انطلق عام 2018 في مختلف مناطق المملكة، كما منحت جائزة خاصة لجامع الجزائر وهو ثالث أكبر مسجد في العالم، ويتميز بتصميم معاصر مستوحى من العمارة التقليدية، يحتوي على أعلى مئذنة في أفريقيا.

وفي ختام الحفل، بارك أمير المنطقة الشرقية توقيع عدد من الاتفاقيات، كما كرم الفائزين بالجائزة.

كما رعى أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الرئيس الفخري لجمعية العناية بمساجد الطرق الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، توقيع هيئة تطوير المنطقة الشرقية اتفاقية تعاون مع جمعية العناية بمساجد الطرق «مساجدنا على الطرق»، لبناء مسجد على أحد الطرق السريعة بالمنطقة الشرقية، بمساهمات منسوبي الهيئة وأهاليهم، تعزيزاً للمسؤولية الاجتماعية والعمل الخيري.

ووقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور طلال بن نبيل المغلوث، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والمشرف على إدارتها التنفيذية، المهندس صالح بن أحمد الأحيدب.

وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ مشروع بناء مسجد، تتولى الجمعية بموجبه أعمال التصميم والتنفيذ والإشراف والتشغيل والصيانة، فيما تعمل الهيئة على التعريف بالمشروع وتحفيز منسوبيها وأهاليهم للمساهمة في تمويله، ومتابعة مراحل تنفيذه.

ورفع الدكتور طلال المغلوث الشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية والرئيس الفخري للجمعية على رعايتهما ودعمهما للمبادرات المجتمعية، مؤكداً أن الاتفاقية تجسد حرص الهيئة على تعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ قيم العطاء والتكافل، وتفعيل الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي لخدمة بيوت الله وروادها.