صدرت حديثاً رواية «رياح العارض» للكاتب عبدالرحمن العكيمي، ضمن مشروع «تاريخنا قصة» الذي تنفذه دارة الملك عبدالعزيز، في عمل روائي يستحضر حقبة مهمة من تاريخ الجزيرة العربية، ويعيد قراءة التحولات السياسية والاجتماعية التي شهدتها المنطقة، من خلال سرد يمزج الوقائع التاريخية بالمصائر الإنسانية.

وتأخذ الرواية الصادرة عن دار تشكيل للنشر والتوزيع ، القارئ في رحلة بين الدرعية ونجد والمدينة المنورة، مستحضرةً أحداثاً مفصلية من التاريخ السعودي، وفي مقدمتها معركة وادي الصفراء وحصار الدرعية، وما ارتبط بتلك المرحلة من صراعات وتحديات وحكايات إنسانية تكشف أثر التحولات الكبرى في حياة الناس.

من وادي الصفراء إلى الدرعية

وتتنقل أحداث «رياح العارض» بين ميادين المعارك وتفاصيل الحياة اليومية، مستحضرةً مشاهد الحب والفقد والبطولة والرحيل، في بناء سردي تتداخل فيه الحكايات الشخصية مع الأحداث التاريخية.

ولا تكتفي الرواية باستعادة الوقائع، بل تتوغل في العوالم الإنسانية لشخصياتها، وتستكشف ما تتركه الحروب والتحولات السياسية من آثار في الذاكرة والوجدان، وما تفرضه من اختبارات للوفاء والانتماء والمصير.

التاريخ بعيون الإنسان

ويقدم العكيمي في روايته معالجة أدبية تتجاوز السرد التقليدي للأحداث التاريخية، إذ يجعل الإنسان محور الحكاية، والتاريخ فضاءً تتقاطع فيه المصائر وتتشكّل داخله العلاقات الإنسانية.

ويستحضر العمل شخصيات تاريخية ضمن نسيج روائي تتجاور فيه الحقيقة والخيال، وتتصاعد من خلاله أسئلة الحب والخوف والشجاعة والفقد، في محاولة لقراءة التاريخ من زاوية إنسانية تتجاوز توثيق الأحداث إلى استكشاف أثرها في حياة الأفراد والمجتمعات.

«تاريخنا قصة».. التاريخ في قالب روائي

وتأتي رواية «رياح العارض» ضمن مشروع «تاريخنا قصة» الذي تنفذه دارة الملك عبدالعزيز، ويهدف إلى تقديم التاريخ السعودي من خلال أعمال سردية تستلهم أحداثه وشخصياته، وتعيد صياغتها في قوالب أدبية تجمع بين المعرفة التاريخية والتشويق الروائي.

وأعرب العكيمي عن شكره للأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، مثمناً جهود الدارة والقائمين على المشروع، وفي مقدمتهم الأستاذ تركي الشويعر، والدكتور عبدالعزيز الخريف، والدكتور فيصل السرحان، وفريق العمل، على إسهاماتهم في إنجاز المشروع وإصداره.

وتُعرض الرواية ضمن إصدارات دار تشكيل في معرض الرياض الدولي للكتاب 2026، لتضيف عملاً جديداً إلى الرواية التاريخية السعودية، يستعيد ذاكرة المكان، ويستحضر حكايات الإنسان في واحدة من المراحل المفصلية من تاريخ الجزيرة العربية.