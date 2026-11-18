قل ملعب أرامكو، أو بيت القادسية الجديد؛ جميع الطرق تؤدي إلى الخبر، سندريلا الخليج. هذه المدينة التي كلما ظننت أنك عرفت سر جمالها فتحت لك نافذة أخرى على البحر والحياة.



يحمل الملعب اسم أرامكو، ويفتح مدرجاته للعشاق والجماهير، ويمنح أهل الخبر وزوّارها مكانًا للرياضة والترفيه وقضاء وقت جميل مع العائلة. ويرى أهل المدينة فيه امتدادًا لعلاقتهم القديمة بالشركة التي رافقت حياتهم، وكبرت مع أحلامهم.



بين الخبر وأرامكو حكاية عمر. آباء يغادرون مع الصباح، وأطفال ينتظرون عودتهم، وأمهات يرتبن نهار البيت على مواعيد العمل. كبر الصغار وهم يسمعون اسم الشركة، حتى صار مألوفًا كاسم قريب من العائلة. وحين يتحدث أهل المدينة عنها، تحضر أسماء آبائهم وإخوتهم وجيرانهم، وسنوات من العمل عاشوا تفاصيلها.



كانت أرامكو تعرف أن الاهتمام بالإنسان يبدأ بتعليمه، فاهتمت ببناء المدارس، وسيّرت مكتبتها المتنقلة ليصل الكتاب إلى القرّاء. ثم جاءت مجلة «القافلة» ودخلت البيوت والقلوب، يقرؤها أحد أفراد الأسرة ثم يتركها لغيره، ويجدون في صفحاتها ما يفتح بابًا للنقاش، ويعرّفهم بكتاب أو فكرة أو قصيدة أو تجربة من حياة شعوب أخرى.



ومع تلفزيون الظهران، اجتمعت الأسر أمام شاشة حملت إليها الفنون وصورًا من عالم لم تعرفه من قبل. كانت في المشاهدة متعة، وفيها معرفة توقظ الفضول وتدعو إلى فهم الآخر. وامتد اهتمام الشركة إلى تدريب السعوديين وتأهيلهم، وإسهامها في تأسيس كلية البترول والمعادن ودعمها، ليأخذ أبناء الوطن مكانهم في صناعة النفط وما يتصل بها من علوم وأعمال.



وفي حكاية الخبر مع أرامكو، يمر اسما علي النعيمي وعبدالله جمعة بألفة؛ ابنان من أبنائها حملتهما رحلة العمل إلى رئاسة الشركة ومسؤوليات وطنية كبرى.



اليوم، من يزور مركز «إثراء» العالمي في الظهران يرى امتداد هذا الاهتمام بالإنسان؛ أسر تصحب أطفالها، وقرّاء يعيشون مع الكتب، وأصدقاء يخرجون من معرض ويواصلون الحديث عما شاهدوه. تصبح الثقافة جزءًا من يوم الأسرة، وتجد المعرفة طريقها إلى الناس خارج قاعات الدرس.



لهذا يبدو الملعب فصلًا طبيعيًا في حكاية تتجدّد كل يوم.



تألف الخبر سريعًا؛ شوارع منتظمة، وأحياء هادئة، وبحر تذهب إليه كلما احتجت إلى بعض الراحة. وتجد في أهلها هدوءًا وسماحة وأريحية تمنح اللقاء دفئه، وتلمس ثقافتهم في حديثهم وحسن إصغائهم واحترامهم للآخر. ومع الوقت، تصبح لك فيها وجوه تحب لقاءها، وأماكن تشتاق إلى العودة إليها.



تخيلوا الخبر وهي تستقبل جماهير كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2034؛ لغات وأعلام وأغانٍ تتجاور في ملعب يتسع لنحو 47 ألف متفرج. سيرون الإبداع السعودي، ويلمسون العناية براحتهم في تقنيات التبريد وتجهيزات المدرجات، ثم يخرجون إلى المدينة وتبدأ معرفتهم بها.



ربما يجلس مشجعان من بلدين بعيدين إلى مائدة واحدة، ويطول الحديث بعد المباراة. أتخيل الملعب ملتقى لحوار ثقافي عفوي، يعود منه الزائر وهو يعرف شيئًا عن أهل الخبر، ويحمل أهلها شيئًا من حكايات ضيوفهم.



ويمتد أثر الملعب إلى الأيام التي تغيب فيها المباريات؛ عائلة تخرج للترفيه، وشباب يمارسون الرياضة، وأطفال ينتظرون نهاية الأسبوع للعودة إليه. هنا نفهم جودة الحياة حين نجد فيه ما يجعل يومنا أجمل.



ومع ما تنتظره الخبر من وجهات جديدة للتسوق والترفيه ومنتجعات على البحر، تتعدد أسباب زيارتها والبقاء فيها. لأحبتنا من أنحاء المملكة والبحرين وقطر والكويت والإمارات وعمان موعد يتجدّد معها؛ يأتون لمباراة، ويجدون ما يغريهم بالبقاء يومًا آخر، وتنتعش معهم مطاعم المدينة وفنادقها وأسواقها ومشروعات أبنائها.



وحين يأتي العالم إلى مدرجاتها، سيجد الخبر التي نعرفها ونحبها؛ المدينة التي عمل فيها آباؤنا، وكبرنا على بحرها، وألفنا وجوه أهلها. سنفرح بالمباريات، ونفرح أكثر بمن يعود إلى بلاده وفي قلبه شيء من محبتها.