أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الثلاثاء)، مقتل 19 شخصاً، بينهم أفراد الطاقم، إثر تحطم طائرة نقل عسكرية من طراز «أنتونوف أن-12» (An-12) في منطقة كيميروفو جنوب غربي سيبيريا الروسية، أثناء تنفيذ رحلة جوية مجدولة.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن وزارة الدفاع أن الطائرة سقطت في منطقة غير مأهولة بالسكان، مؤكدة وفاة جميع الأشخاص الذين كانوا على متنها.

عطل فني وراء تحطم الطائرة

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن المعلومات الأولية تشير إلى أن عطلاً فنياً تسبب في سقوط الطائرة، مشيرة إلى إرسال لجنة من القوات الجوية الفضائية الروسية إلى موقع الحادث للتحقيق في ملابساته وتحديد أسبابه.

سقوط الطائرة قرب قرية ياغونوفو

ووقع الحادث بالقرب من قرية ياغونوفو في منطقة كيميروفو، فيما أعلن حاكم الإقليم إيليا سيريديوك توجهه إلى موقع التحطم لمتابعة عمليات الطوارئ والتحقيق.

وأكدت السلطات المحلية استنفار فرق الإنقاذ والأجهزة الأمنية والخدمات الطبية في المنطقة، وتشكيل مركز ميداني لتنسيق أعمال الجهات المختصة.

تقارير أولية تحدثت عن 17 قتيلاً

وكانت وسائل إعلام روسية قد أفادت في وقت سابق بمقتل 17 شخصاً في الحادث، قبل أن تعلن وزارة الدفاع الروسية ارتفاع الحصيلة المؤكدة إلى 19 قتيلاً، هم جميع من كانوا على متن الطائرة.

وتُعد «أنتونوف أن-12» طائرة نقل عسكرية ذات أربعة محركات توربينية، طُورت خلال الحقبة السوفيتية، وتُستخدم لنقل الأفراد والمعدات والشحنات العسكرية.