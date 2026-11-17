دخل الدكتور ناصر عبد الله مهدي سباق الترشح لرئاسة الاتحاد السعودي للتنس، ضمن انتخابات مجلس الإدارة للدورة المقبلة، بقائمة تضم 11 مرشحاً، يتقدمهم مرشحاً للرئاسة، في مواجهة قائمة محمد المسحل التي تضم 8 مرشحين، وسط تنافس على قيادة الاتحاد خلال المرحلة القادمة.



وتضم قائمة مهدي، إلى جانبه، كلاً من عبد العزيز شكري، وسعود أحمد رحيمي، وعفت سعيد باديب، ومزنة الدوسري، وبدر العمران، وأحمد آل عريف، وفيصل التركي، وعمر عبده، وخالد الضامر، وخالد القرعاوي.



وترتكز الرؤية الانتخابية لمهدي على أربعة محاور رئيسية، تشمل توسيع قاعدة ممارسة التنس، وتفعيل دور الأندية، وتطوير المدربين واكتشاف المواهب، إلى جانب الارتقاء بمستوى المنافسات المحلية والدولية، عبر برنامج يستهدف تطوير منظومة اللعبة وتعزيز حضورها.



وتتضمن الخطة مضاعفة أعداد المدربين المؤهلين بحلول عام 2030، والتوسع في تنظيم البطولات المحلية، وإنشاء أكاديميات إقليمية لاكتشاف المواهب وصقلها، فضلاً عن بناء مسارات احترافية للاعبين واللاعبات، بما يعزز فرص وصولهم إلى المستويات المتقدمة في المنافسات الدولية، مع استهداف بلوغ مستويات متقدمة في كأس ديفيز بحلول عام 2034.



وتأتي هذه التحركات ضمن انتخابات مجلس إدارة الاتحاد، التي شهدت دخول أكثر من قائمة إلى المنافسة، فيما أُغلق باب استقبال طلبات الترشح في 12 نوفمبر الجاري، وتستمر مرحلة فحص القوائم الأولية وإجراء المقابلات الشخصية حتى 19 من الشهر نفسه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الانتخابية وإعلان القوائم النهائية، قبل انعقاد الجمعية العمومية والاقتراع في 30 نوفمبر.