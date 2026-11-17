يواجه المدرب الألماني ماتياس يايسله ظروفاً صعبة في تجربته مع نيوكاسل يونايتد، بعد أشهر قليلة من رحيله عن الأهلي، في ظل معاناة الفريق الإنجليزي من نقص الخبرة وتراجع النتائج، وفقاً لما أوردته صحيفة «كرونيكل لايف» الإنجليزية المقربة من النادي.



وذكرت الصحيفة أن يايسله يشعر بالقلق إزاء افتقاد قائمة نيوكاسل أسماءً تمتلك الخبرة الكافية، خصوصاً بعد رحيل عدد من العناصر البارزة خلال فترة الانتقالات الصيفية، من بينهم كيران تريبيير وساندرو تونالي وبرونو غيماريش، دون تعويضهم بعناصر مماثلة من حيث الخبرة والتأثير.



وأشارت إلى أن المدرب الألماني بات يواجه واقعاً صعباً في تجربته الجديدة، وأنه يشعر بالندم على موافقته على تدريب نيوكاسل، خصوصاً أنه لم يدرك حجم التحديات التي تنتظره إلا بعد انطلاق فترة الإعداد للموسم بنحو ستة أسابيع.



وزادت الإصابات من متاعب يايسله، في ظل غياب دان بيرن، إلى جانب عدم انتظام مشاركة جويلينتون بسبب المشكلات العضلية، ما حدّ من خياراته الفنية في ظل افتقاد الفريق عناصر الخبرة.



ولفتت الصحيفة إلى أن مخاوف المدرب تتقاطع مع تحفظات سابقة للمدرب إيدي هاو بشأن وضع الفريق، في إشارة إلى التحديات التي تواجه الجهاز الفني في ظل التركيبة الحالية للقائمة.



وتنتظر نيوكاسل سلسلة مواجهات صعبة أمام أرسنال وبرايتون ومانشستر يونايتد وسندرلاند، قد تزيد الضغوط على يايسله، الذي يخوض تجربته الإنجليزية الأولى بعد نجاحه في قيادة الأهلي إلى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة في موسمين متتاليين.