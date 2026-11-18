توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تكون القمة الثلاثية المرتقبة مع نظيريه الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ «مفيدة جداً».

وقال بوتين، اليوم الأربعاء، عشية الاجتماع المقرر عقده على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) في شنغن في جنوب الصين «أتوقع أن يكون الاجتماع الثلاثي بين قادة روسيا والصين والولايات المتحدة، المقرر عقده على هامش القمة، مفيداً جداً». ومن المقرر أن يلتقي بوتين مع ترمب وشي غداً (الخميس).



وتابع: «في عالم معاصر يعج بالاضطرابات، وفي ظل تفكك الاقتصاد العالمي وتصاعد المخاطر العسكرية والسياسية، تشتد الحاجة إلى الوحدة بدلاً من الانقسام، والمساواة بدلاً من الهيمنة، والشراكة بدلاً من العزلة، والحوار بدلاً من الإنذارات». وأضاف أن العقوبات الغربية المفروضة على موسكو منذ غزوها أوكرانيا في العام 2022 «فشلت»، معتبراً أن روسيا تجاوزت تلك المرحلة.

وأشار إلى أن روسيا أصبحت «صاحبة الرقم القياسي» في عدد العقوبات المفروضة عليها، لكنها تمكنت من الصمود في مواجهتها، في حين يلحق الغرب الضرر بنفسه. وأكد بوتين أن الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، يفقد إمكانات اقتصادية بتخليه عن إمدادات الطاقة الروسية الرخيصة.



وفي اجتماع منفصل مع نظيره الصيني شي جينبينغ، شدد بوتين على هدف إقامة «نظام عالمي أكثر عدلاً». وسلط الزعيمان الضوء على التطور الإيجابي لشراكتهما. وقال بوتين: «نحن سعداء للغاية بوجودنا هنا بين أصدقائنا».

من جهته، أكد الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف، أن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لن يشاركا في اجتماع قادة روسيا والولايات المتحدة والصين لأنهما يعملان مع الشركاء الأوروبيين حول قضايا التسوية في أوكرانيا.

وقال دميترييف للصحفيين: «العمل جار خارج إطار هذا الاجتماع، لأن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، على سبيل المثال، كان من المفترض أن يشاركا في الوفد الأمريكي، لكنهما يعملان الآن مع الشركاء الأوروبيين، ويشرحان لهم الهيكل المحتمل للأمن الأوروبي، وبالتالي لن يكونا حاضرين هنا غداً، لكنهما سيلتقيان بالعديد من الدول الأوروبية ليناقشا هذا النهج للأمن الأوروبي الذي يعد شديد الأهمية».