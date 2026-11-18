اتهم وزير الإعلام اليمني سالم ثابت العولقي ميليشيا الحوثي بممارسة سياسة الحصار والتجويع بحق المدنيين، مؤكداً أن سجلها منذ تمردها المسلح يكشف استخدامها الغذاء والدواء وقطع الطرق أدوات للضغط والعقاب الجماعي، خلافاً لمحاولاتها تقديم نفسها دولياً باعتبارها ضحية للحصار.



وقال العولقي، في منشور على منصة «إكس»، اليوم الأربعاء : إن الميليشيا فرضت عام 2013، بالتزامن مع مشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني، حصاراً خانقاً على منطقة دماج بمحافظة صعدة، ومنعت وصول الغذاء والدواء إليها، قبل أن ينتهي الحصار بتهجير آلاف السكان من منازلهم، عقب مواجهات وقصف أوقع مئات القتلى.



وأضاف أن الممارسات ذاتها تكررت بصورة أشد قسوة في مدينة تعز، التي تحاصرها الميليشيا منذ عام 2015، بعدما أغلقت معظم طرقها الرئيسية، ما فاقم معاناة مئات الآلاف من السكان وحوّل الحصول على الاحتياجات الأساسية إلى معركة يومية.



واستعرض الوزير أرقاماً تعكس حجم التداعيات الإنسانية للحصار، مشيراً إلى تراجع إمدادات الغذاء والدواء في تعز بنسبة تصل إلى 90% من الاحتياج الطبيعي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بنحو 60%، والغاز والمشتقات النفطية بنحو 300%، فيما تضاعفت تكاليف النقل أربع مرات.



وفي القطاع الصحي، حذر العولقي من تداعيات نقص الأدوية واللقاحات على الفئات الأكثر ضعفاً، موضحاً أن نحو 22 ألف مريض بالسكري والأمراض المزمنة يواجهون خطر انقطاع العلاج، فيما يتهدد نقص اللقاحات أكثر من 79 ألف طفل دون سن العام، ويواجه 216 طفلاً مصاباً بالسرطان خطر الحرمان من العلاج.



وأشار إلى أن الأزمة تمتد إلى صحة الأمهات والأطفال، إذ يعاني 43% من الأطفال دون الخامسة من التقزم بدرجات متفاوتة، فيما يتهدد الحرمان من خدمات الولادة تحت إشراف طبي متخصص أكثر من 40 ألف امرأة حامل.



وأكد وزير الإعلام اليمني أن هذه الأرقام لا تمثل مجرد مؤشرات اقتصادية وصحية، بل تعكس معاناة آلاف الأسر والمرضى والأطفال الذين يدفعون ثمن استمرار الحصار، وحرمان مدينة بأكملها من مقومات الحياة الطبيعية.



وشدد على الميليشيا التي تتهم الآخرين بالحصار والتجويع هي نفسها التي تمارسهما بحق المدنيين، وتوظف الغذاء والدواء والطرق وسائل للضغط والعقاب الجماعي.