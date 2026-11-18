أعلنت الشرطة الهندية، اليوم (الأربعاء)، مقتل قائد مسلح خلال عملية أمنية نفذتها القوات الحكومية في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه، وذلك بعد أيام من إصابة 3 جنود من القوات شبه العسكرية في كمين استهدف دورية أمنية بالمنطقة، في تصعيد جديد للتوترات الأمنية بالإقليم.

وقالت السلطات إن قوات الشرطة والجيش فرضت طوقًا أمنيًا حول قرية زانجالبورا، الواقعة في منطقة كولجام جنوبي كشمير، عقب تلقي معلومات تفيد باختباء أحد قادة الجماعات المسلحة داخل القرية.

وأوضحت أن القيادي المستهدف، محمد لطيف بهات، كان قد تمكن من الفرار قبل يومين خلال اشتباك مسلح مع القوات الحكومية في قرية مجاورة، أسفر عن مقتل أحد مساعديه.

وأضافت الشرطة أن القوات أطلقت عملية تمشيط واسعة داخل القرية، وخلال تقدمها عثر على بهات داخل أحد المساجد، حيث تحصن هناك، قبل أن يندلع اشتباك انتهى بمقتله.

محاولات لإقناعه بالاستسلام قبل مقتله

من جانبه، قال قائد شرطة منطقة كولجام، أنيات علي شودري، إن قوات الجيش والشرطة حاولت أكثر من مرة إقناع بهات بتسليم نفسه، من خلال إجراء اتصالات عبر مكالمات الفيديو، لكنه رفض الاستجابة لتلك المحاولات.

وأضاف المسؤول الأمني أن بهات انضم إلى صفوف الجماعات المسلحة العام الماضي، وشارك في تنسيق عدة هجمات استهدفت القوات الهندية.

وأشار إلى أن من بين الهجمات التي ارتبط اسمه بها الكمين الذي استهدف الأسبوع الماضي دورية تابعة لقوات الشرطة الاحتياطية المركزية الهندية في منطقة كولجام، وأسفر عن إصابة 3 جنود من القوات شبه العسكرية.

حملة أمنية واسعة واعتقال 20 مشتبهًا بهم

وجاء الهجوم الذي استهدف الدورية الأمنية بعد أيام من إشادة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بقوات الشرطة الاحتياطية المركزية، بعدما سجلت، وفقًا لتصريحاته، صفر خسائر بشرية على مدار 12 شهرًا متتالية، للمرة الأولى منذ 47 عامًا.

وكان مودي قد وصف هذا الإنجاز في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم 3 نوفمبر، قائلًا إن «الصفر يتحدث عن الكثير»، في إشارة إلى سجل القوات خلال تلك الفترة.

وعقب الهجوم، أطلقت فرق مشتركة من الشرطة والجيش عمليات تمشيط واسعة في منطقة كولجام، شملت فرض حصار أمني على عدد من القرى، واستمرت العمليات حتى الأربعاء.

وذكر مسؤولون أن القوات استجوبت مئات الأشخاص خلال عمليات التفتيش، كما احتجزت ما لا يقل عن 20 مشتبهًا بهم، في إطار التحقيقات والجهود الرامية إلى تعقب المسلحين المسؤولين عن الهجمات الأخيرة.