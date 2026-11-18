بعد 24 ساعة على قرار بريطاني مماثل، فرضت أستراليا عقوبات على ثلاثة إسرائيليين وأربع منظمات بسبب التوسع الاستيطاني غير القانوني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت أن هذه الأفعال تقضي على إمكانية التوصل إلى حل الدولتين.



وتأتي الخطوة الأسترالية بعد قرار بريطانيا (الثلاثاء) فرض عقوبات على ثماني شركات إنشاءات إسرائيلية تشارك في بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.



وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ في بيان، اليوم الأربعاء ، "شارك الأفراد والمنظمات الخاضعون للعقوبات بصورة نشطة في التخطيط لبناء مستوطنات جديدة وتنسيقها وتشييدها، بما في ذلك جمع الأموال واستقطاب المتطوعين ودعم المستوطنين الذين يمارسون العنف".



ومن بين الأشخاص الذين شملتهم العقوبات دانييلا فايس، زعيمة حركة (نحالا) الاستيطانية والمدافعة عن تهجير الفلسطينيين من غزة. وشملت العقوبات إلياف ليبي، الذي يعمل على تسريع التوسع في بناء المستوطنات بالضفة الغربية عبر شركة البناء التابعة له.



وتحظر الإجراءات على الأستراليين والشركات الأسترالية التعامل تجارياً مع الأفراد والمنظمات المشمولين بالعقوبات أو تقديم الدعم لهم.



وأضافت وانغ إن أعمال العنف المرتبطة بالمشروع الاستيطاني إي1 قوضت خلال الأسابيع القليلة الماضية آفاق حل الدولتين. ومن شأن هذا المشروع أن يشطر الضفة الغربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي ويعزلها عن القدس الشرقية، بما يؤدي إلى تجزئة الأراضي التي يأمل الفلسطينيون في إقامة دولتهم المستقبلية عليها. وأفادت بأنها تحدثت مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بشأن الجولة الأحدث من العقوبات الأسترالية.



وأضافت في مقابلة مع إذاعة إيه.بي.سي الأسترالية: "عرضت موقفنا... وقلت إننا لا نتفق مع الأنشطة الاستيطانية بل نعارضها. وهذا موقف ثابت لنا منذ فترة طويلة".



وأكد شهود ومسؤولون فلسطينيون أن مستوطنين إسرائيليين قتلوا مسنة فلسطينية 72 عاماً بالرصاص هذا الأسبوع في إحدى مناطق مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة، حيث استولى مستوطنون في الآونة الأخيرة على عدد من منازل الفلسطينيين.