ارتفعت العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم (الأربعاء)، وسط ترقب المستثمرين صدور محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحثاً عن مؤشرات بشأن توجهات أسعار الفائدة، فيما واصلت البيتكوين تداولاتها دون مستوى 65 ألف دولار، رغم المكاسب التي سجلتها.



وصعدت البيتكوين بنسبة 1.20% إلى 64,629 دولاراً، بزيادة 752 دولاراً، فيما ارتفعت الإيثريوم بنسبة 0.82% إلى 1,810.52 دولار، وسجلت الريبل مكاسب بنسبة 3.37% لتصل إلى دولار واحد.



وكشفت بيانات «سوسو فاليو» أن المستثمرين سحبوا 239.9 مليون دولار من صناديق البيتكوين الأمريكية خلال تعاملات أمس، لترتفع صافي التدفقات الخارجة منذ بداية نوفمبر إلى 2.56 مليار دولار، في مؤشر على استمرار الضغوط على سوق العملات المشفرة.



ويرى محللون أن الطرح المرتقب لشركة «أنثروبيك» يسهم في سحب السيولة من أسواق العملات المشفرة، ما يحد من قدرة البيتكوين على تجاوز مستوى 65 ألف دولار، رغم تحسن أداء العملات الرقمية خلال التعاملات.



ويترقب المستثمرون نشر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر الماضي، والمقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، لاستشراف مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة القادمة.