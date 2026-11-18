أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم (الأربعاء)، تصدي منظومات الدفاع الجوي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين.

وأكدت القيادة العامة، في بيان، أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف مملكة البحرين.

إرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية

وشددت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين على أن منظومات الدفاع الجوي تصدت للاعتداءات الإيرانية بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية، مؤكدة استمرار استعداداتها للتعامل مع التهديدات الجوية التي تستهدف أمن المملكة وسلامتها.