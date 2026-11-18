تجددت مطالب مواطنين بتمديد تطبيق تنظيم توحيد المسارات باتجاه الطلوع في عقبة ضلع، التي تربط منطقتي عسير وجازان، ليشمل (السبت) أسوةً بـ(الجمعة)، وذلك من الخامسة مساءً وحتى الثامنة مساءً، بهدف تسهيل حركة المركبات والحد من التكدس المروري خلال عودة المتنزهين وسكان تهامة عسير وجازان إلى مدينة أبها ومحافظات السراة.

وأوضح مرتادو الطريق، أن الحاجة إلى تمديد التنظيم تزداد خلال الفترة المقبلة، التي تشهد بداية الأجواء الباردة في سراة عسير، وتستمر نحو ثلاثة أشهر ونصف، ما يدفع كثيراً من سكانها إلى التوجه نحو المناطق الدافئة للاستمتاع باعتدال أجوائها، قبل العودة مجدداً إلى مقار سكنهم.

وقال محمد القاضي وفهد القحطاني ويوسف أبو ملحة، في حديثهم لـ«عكاظ»: إن شمول (السبت) بتنظيم توحيد مساري عقبة ضلع باتجاه الطلوع سيسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية وتقليل فترات الانتظار والحد من التكدس، خصوصاً أن أعداداً كبيرة من المتنزهين والعائلات تعود مساء (السبت) مع نهاية إجازة نهاية الأسبوع.

وأضافوا، أن تمديد التنظيم إلى (السبت) سيخفف الضغط المروري على العقبة، ويخدم الآلاف من مستخدمي الطريق، مطالبين الجهات المعنية بدراسة المقترح وتطبيقه بما يحقق انسيابية حركة السير، ويرفع مستوى السلامة المرورية، ويواكب كثافة الحركة المتوقعة خلال الفترة المقبلة.