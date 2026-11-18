تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو انتكاسة سياسية جديدة، بعدما انتخب الكنيست، أمس (الثلاثاء)، متان كاهانا، حليف غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة، رئيساً جديداً للبرلمان، في خطوة تعزز نفوذ المعارضة وسط تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة.

وحصل كاهانا على 66 صوتاً، مقابل 52 صوتاً لمنافسه أوفير كاتس، مرشح حزب الليكود بزعامة نتنياهو، في تصويت يعكس تحولاً في موازين القوى داخل البرلمان الإسرائيلي.

وكان حزب الليكود قد حاول منع انتخاب رئيس جديد للكنيست، محذراً من اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في وقت لا تزال فيه المفاوضات جارية لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

ويمنح منصب رئيس الكنيست شاغله صلاحيات مؤثرة في إدارة أعمال البرلمان وتحديد جدول جلساته، بما في ذلك تسريع مناقشة مشروعات القوانين أو تأجيل التصويت عليها.

وجاء انتخاب كاهانا بعد اجتماع عقده نتنياهو وآيزنكوت، الأحد، لبحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة، دون تحقيق تقدم ملموس، إذ تمسك كل منهما بأحقيته في تولي رئاسة الوزراء.

وتصاعد الخلاف بين الطرفين بعدما اعتبر آيزنكوت أن نتنياهو غير مؤهل للاستمرار في منصبه، على خلفية تقرير إعلامي تحدث عن محاولات من حلفاء رئيس الحكومة لتلفيق اتهامات احتيال بحق نواب من الأقلية العربية.

وكانت الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 أكتوبر الماضي قد أسفرت عن عدم حصول أي من المعسكرين على الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، والبالغة 61 مقعداً من أصل 120 في الكنيست.

ورغم نجاح المعارضة في حشد الأصوات اللازمة لانتخاب رئيس البرلمان، فإن تشكيل الحكومة لا يزال يواجه عقبات، أبرزها رفض أفيغدور ليبرمان، أحد حلفاء آيزنكوت، الاعتماد على أصوات الأحزاب العربية الإسرائيلية لتأمين الأغلبية البرلمانية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه نتنياهو الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، مستنداً إلى التحديات الأمنية المرتبطة بإيران، مع حثه الإدارة الأمريكية على استئناف الحرب ضد طهران.