ليست معركة اليمن لاستعادة دولته ومؤسساته معركة عسكرية فحسب، بل هي معركة وعي وهوية ومرجعية وطنية، تتطلب استعادة دور المؤسسات الدينية والعلمية في مواجهة المشروع الحوثي الذي لم يكتفِ بالانقلاب على الدولة ومصادرة مؤسساتها، بل عمل على اختطاف المنابر الدينية وتوظيف المعتقدات لخدمة مشروعه السياسي والطائفي، وفرض أفكاره على المجتمع بقوة السلاح.

وتكتسب استضافة مكة المكرمة مؤتمر علماء ودعاة اليمن اليوم، برعاية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، أهمية تتجاوز انعقاد مؤتمر أو تنظيم لقاء للعلماء والدعاة، فاجتماع أكثر من 200 عالم وداعية تحت شعار «مساندة الدولة وحماية الهوية.. واجب المرحلة» يمثّل فرصة لتوحيد الخطاب الديني حول مسؤولية استعادة الدولة، وتحصين المجتمع من الأفكار المتطرفة، وإعادة الاعتبار للمرجعية الوطنية الجامعة التي حاولت المليشيا الحوثية تقويضها طوال سنوات الانقلاب خصوصاً بعد إقرار البرلمان اليمني تصنيف المليشيا الحوثية كمنظمة إرهابية.

إن أخطر ما خلّفه المشروع الحوثي لا يقتصر على تدمير مؤسسات الدولة وتفكيك النسيج الاجتماعي، وإنما يمتد إلى محاولة إعادة تشكيل وعي الأجيال، وتقديم الانقلاب بوصفه حقاً دينياً، وتحويل الاختلاف السياسي إلى اصطفاف مذهبي، وتكريس أفكار تتناقض مع قيم التعايش والاعتدال ومبادئ الدولة والمواطنة المتساوية، والاعتداء على المقدسات، ومن هنا فإن مسؤولية العلماء لا تقف عند حدود الوعظ والإرشاد، بل تشمل التصدي لهذه الأفكار، وتوضيح خطورتها، والانحياز إلى قيم الدولة والنظام والقانون، وحماية المجتمع من توظيف الدين في الصراعات والمشاريع العابرة للوطن.