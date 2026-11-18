أعلن الجيش الكويتي تصدي منظومات الدفاع الجوي لهجمات بطائرات مسيّرة معادية، مؤكداً أن الأصوات الناجمة عن عمليات الاعتراض قد تُسمع في بعض المناطق.

توضيح بشأن أصوات الانفجارات

وأوضحت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان، أن أصوات الانفجارات، في حال سماعها، ناتجة عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي للتصدي للهجمات المعادية.

دعوة للالتزام بتعليمات السلامة

ودعت رئاسة الأركان المواطنين والمقيمين إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، بالتزامن مع عمليات التصدي للهجمات الجوية.