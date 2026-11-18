في خطوة غير مسبوقة لحماية التنوع البيولوجي، أقرت حكومتان محليتان في بيرو حقوقاً قانونية للنحل عديم اللسع، ليصبح أول حشرات في العالم تحظى باعتراف قانوني بحقها في الوجود والازدهار والعيش في بيئة صحية، إلى جانب إمكانية تمثيل مصالحها أمام القضاء.

ويهدف القرار إلى حماية أكثر من 175 نوعاً من النحل عديم اللسع في بيرو، الذي يؤدي دوراً حيوياً في تلقيح النباتات والحفاظ على التوازن البيئي لغابات الأمازون، وسط تهديدات متزايدة تشمل إزالة الغابات واستخدام المبيدات الحشرية والتغير المناخي.

وجاء اعتماد «إعلان حقوق نحل الأمازون عديم اللسع» بعد حملة استمرت سنوات، شاركت فيها منظمات بيئية ومجموعات من السكان الأصليين، سعياً إلى توفير حماية قانونية لهذه الحشرات، وفقاً لما نقلته شبكة «CNN» الأمريكية.

وقادت عالمة الأحياء الكيميائية روزا فاسكيز إسبينوزا، مؤسسة منظمة «أمازون ريسيرتش إنترناسيونال» البيئية، جهود إعداد التشريع بالتعاون مع جهات محلية ودولية، مستندة إلى أبحاث بدأتها عام 2020، كشفت خلالها غياب الاعتراف القانوني بهذه الأنواع المحلية في بيرو.

وأكدت إسبينوزا أن النحل عديم اللسع يستحق الحماية من الملوثات والمبيدات والأنواع الدخيلة، مشيرة إلى أن البشر يستطيعون تمثيل مصالح هذه الحشرات والدفاع عنها أمام الجهات القضائية.

وبموجب القرار، أصبح بإمكان منظمات حماية البيئة وقادة السكان الأصليين من شعب «أشانينكا» إثارة الانتهاكات المتعلقة بحقوق النحل أمام المحاكم البيروفية، فيما لا تزال هناك حاجة إلى وضع آليات تنفيذية واضحة لضمان تطبيق هذه الحقوق.

وعلى الرغم من تسميته بالنحل عديم اللسع، فإنه يمتلك آلة لسع ضامرة أو غير فعالة، ويلجأ بعض أنواعه إلى العض أو إصدار طنين مرتفع للدفاع عن أعشاشه، التي توجد عادة داخل جذوع الأشجار أو تجاويف الأرض والمنشآت.

وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه دولي متنامٍ لمنح الطبيعة والنظم البيئية حماية قانونية، بعد تجارب مماثلة شملت الاعتراف بالشخصية القانونية للنظام البيئي لبحيرة «مار مينور» في إسبانيا