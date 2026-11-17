أكّد وكيل وزارة الثقافة والسياحة اليمنية حسين السكاب، استكمال مشروع تأهيل وصيانة «قصر سيئون التاريخي» في محافظة حضرموت، بتمويل سخي من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، موضحاً أن هذا العمل يمثّل سياجاً واقياً لذاكرة اليمن وهويته الحضارية، وبعثاً جديداً لأحد أبرز رموز وادي حضرموت وأهم نماذج العمارة الطينية في اليمن والعالم.



تثمين الدعم السعودي



وأعرب السكاب في تصريحات لـ«عكاظ» عن شكره للسعودية، قيادةً وحكومةً وشعباً، نظير دعمها السخي الذي مكّن من إنجاز أعمال الصيانة الشاملة لهذا الصرح المتجاوز عمره 500 عام، مشيداً بالتكامل المثمر بين الهيئة العامة للآثار والمتاحف ومنظمة «اليونسكو» ووزارة الثقافة السعودية، وبإسناد فني ولوجستي من الصندوق الاجتماعي للتنمية؛ ما أسهم في الحفاظ على مكونات القصر المعمارية وملامحه التاريخية وحمايته من الاندثار.



وجهة واعدة لتنشيط السياحة الدولية



وشدّد وكيل وزارة الثقافة والسياحة على أن استكمال المشروع يضع ركيزةً جوهرية لتعزيز الاستدامة الثقافية في اليمن؛ كونه يتجاوز حدود الصيانة ليشمل تأهيل الكوادر العاملة في المجال الثقافي، والارتقاء بالبنية التحتية للعمل المتحفي، وضمان ديمومة المواقع الأثرية بوصفها محركاً أساسياً للتنمية المستدامة وعنصراً معززاً للانتماء الوطني للأجيال المتعاقبة.



وأوضح السكاب أن المشروع يفتح آفاقاً واعدة لتنشيط السياحة الثقافية؛ من خلال تهيئة القصر وتجهيزه لاحتضان الزوار والسياح من داخل اليمن وخارجه، ليغدو محطة جذب سياحية وثقافية تُبرز المقومات الحضارية التي تزخر بها حضرموت واليمن قاطبة، وتضع الموروث اليمني في مكانته المستحقة على خريطة السياحة الدولية.

سيئون

واختتم وكيل وزارة الثقافة والسياحة تصريحه بتثمين المواقف الأخوية والتنموية الأصيلة للمملكة، التي تحتضن الحاضر وتحمي الماضي عبر مبادرات نوعية لإحياء المواقع التاريخية، معرباً عن تطلعه لتوسيع آفاق الشراكة والتعاون بين وزارة الثقافة والسياحة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.



يُذكر أن قصر سيئون يتربّع صدارة المعالم التاريخية والهندسية بوادي حضرموت؛ حيث يمتد تاريخ هذا البناء الطيني الشامخ لأكثر من خمسة قرون، ويُصنّف كأحد أضخم القصور الطينية في العالم، ببنائه المكون من سبعة طوابق تحتضن 45 غرفة، ليبقى تحفة معمارية تروي فصولاً من عراقة التاريخ اليمني وأصالته.