وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الثلاثاء)، إلى مدينة شنجين الصينية، للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، وإجراء محادثات مع نظيريه الأمريكي دونالد ترمب والصيني شي جين بينغ، في زيارة تتصدرها مباحثات سياسية واقتصادية، وسط ترقب لأول اجتماع ثلاثي يجمع قادة الدول الثلاث.



وذكرت وسائل إعلام روسية أن طائرة بوتين هبطت في مطار باوآن الدولي، إيذاناً ببدء زيارة تتضمن برنامجاً مكثفاً من اللقاءات، فيما يشارك الرئيس الروسي في أعمال قمة «أبيك» المقررة يومي 18 و19 نوفمبر الجاري.



ومن المقرر أن يعقد القادة الثلاثة، (الخميس)، اجتماعاً هو الأول من نوعه، عند الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي، في مقر إقامة الرئيس الصيني، بحسب مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، الذي أوضح أن موسكو وواشنطن تبحثان أيضاً تنظيم لقاء ثنائي بين بوتين وترمب، يتناول التسوية الأوكرانية والمقترحات الأمريكية والأفكار الروسية لإنهاء الحرب.



من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الموضوعات الرئيسية للاجتماع الثلاثي حُددت بالفعل، مع إبقاء المجال مفتوحاً أمام القادة لبحث قضايا إضافية، رافضاً المقارنات بين القمة المرتقبة ومؤتمري يالطا وطهران خلال الحرب العالمية الثانية، واصفاً تلك التشبيهات بأنها «تمارين لعلماء السياسة».



وفي تطور منفصل، أفادت صحيفة «إزفيستيا» الروسية، (الثلاثاء)، بتحطم طائرة نقل عسكرية من طراز «إيه إن-12» في منطقة كيميروفو جنوب غربي سيبيريا، ومقتل جميع من كانوا على متنها، وعددهم 17 شخصاً، دون توضيح ملابسات الحادث.



وأكد حاكم المنطقة إيليا سيريديوك تحطم طائرة بالقرب من قرية ياجونوفو، في منشور عبر قناته الرسمية على منصة «ماكس»، دون أن يحدد نوع الطائرة.