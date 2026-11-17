أعلن مركز الأمن البحري العُماني، (الثلاثاء)، إخلاء 24 فرداً من طاقم ناقلة الغاز «تارا غاز» التي ترفع علم بنما، إثر اندلاع حريق على متنها قبالة سواحل محافظة مسندم، فيما أفادت تقارير غربية بتعرض الناقلة لهجوم بقذيفة أثناء عبورها مضيق هرمز، وفقدان أحد أفراد طاقمها.



وقال المركز، في بيان، إن عملية الإخلاء نُفذت بالتعاون مع البحرية السلطانية العُمانية وشرطة خفر السواحل بشرطة عُمان السلطانية، على بُعد ميلين بحريين من سواحل محافظة مسندم، مؤكداً إخلاء جميع أفراد الطاقم وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.



في المقابل، نقلت وسائل إعلام غربية عن مصادر أمنية بحرية أن طاقم ناقلة الغاز البترولي المسال غادر السفينة بعد إصابتها بقذيفة خلال إبحارها في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الناقلة كانت على بُعد نحو سبعة أميال بحرية قبالة ساحل خصب، وأن أحد أفراد الطاقم لا يزال في عداد المفقودين.



وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن طاقم ناقلة كانت تعبر المضيق أصبح في عداد المفقودين، عقب تعرضها لهجوم شمال مدينة خصب الساحلية، في حادثة وصفتها بأنها الثانية في المنطقة.



وبحسب بيانات تتبع السفن على منصة «مارين ترافيك»، فإن الناقلة أبلغت عن موقعها آخر مرة في 26 سبتمبر قبالة السواحل العُمانية.



وتشهد المنطقة المحيطة بمضيق هرمز تصاعداً في الهجمات خلال الأسابيع الأخيرة، ما يفاقم المخاطر على حركة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.



وفي سياق متصل، نشرت القيادة المركزية الأمريكية، (الثلاثاء)، صوراً لحاملتي الطائرات «يو إس إس ثيودور روزفلت» (CVN 71) و«يو إس إس جورج واشنطن» (CVN 73) أثناء إبحارهما معاً في بحر العرب، موضحة أن الصور التُقطت في 17 نوفمبر الجاري.