عقد مجلس إدارة نادي القصيم اجتماعه الأول عقب اعتماد تشكيله الجديد، برئاسة سليمان الدويغري، ونائب الرئيس عبدالله المقحم، وبحضور أعضاء المجلس.



وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الملفات الإدارية والتطويرية، وأقر الهيكل التنظيمي للنادي، وبحث تشكيل اللجان الدائمة وتحديد اختصاصاتها ومسؤولياتها.



كما استعرض المجلس احتياجات منشآت النادي ومرافقه، وبحث سبل تطويرها، إلى جانب مناقشة أعمال القسم النسائي وبرامجه وفرص توسيع أنشطته الرياضية والمجتمعية.



وفي الجانب الاستثماري، ناقش المجلس الخطط والفرص المتاحة لتنمية الموارد المالية وتنويع مصادر الدخل، بما يدعم تمويل برامج النادي وأنشطته.



وتناول الاجتماع تنظيم العمل الإداري وتوزيع المسؤوليات بين الإدارات واللجان، وتحديد الملفات ذات الأولوية خلال المرحلة القادمة.