كشف واين روني أنه فكر في الانتحار خلال فترة لعبه في صفوف مانشستر يونايتد، وأنه كان يتلقى جلسات علاج نفسي في محاولة لفهم ما كان يمر به.

وانضم قائد منتخب إنجلترا السابق إلى مانشستر يونايتد قادماً من إيفرتون عام 2004، قبل أن يصبح الهداف التاريخي للنادي، بعدما سجل 253 هدفاً خلال 559 مباراة، كما توج مع «الشياطين الحمر» بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب في دوري أبطال أوروبا، ولقب في الدوري الأوروبي، ولقب في كأس الاتحاد الإنجليزي، وثلاثة ألقاب في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، قبل أن يغادر النادي ويعود إلى إيفرتون عام 2017.

روني يكشف أصعب مراحل حياته

وخلال استضافته في بودكاست «الحياة في منتصف الطريق»، كشف روني عن معاناته النفسية خارج الملعب، وذلك عندما كان ابنه الأكبر كاي، البالغ من العمر حالياً 17 عاماً، لا يزال رضيعاً.

وقال روني، رداً على سؤال بشأن أصعب مرحلة في حياته: «عندما كنت أشرب الكحول، كنت أغلق على نفسي أبواب المنزل لمدة يومين وأظل أشرب طوال الوقت، وكان ذلك على الأرجح خلال أفضل فترات مسيرتي الكروية من الناحية الرياضية».

وأوضح النجم البالغ من العمر 41 عاماً أنه «عانى كثيراً في التعامل مع كل ما كان يمر به»، وأنه أدرك، بعد أن صارح زوجته كولين ووالدته بما يعانيه، أنه «بحاجة إلى المساعدة لتجاوز تلك المرحلة».

وتابع: «عندما أنظر إلى الوراء، أستطيع القول إنني كنت أنانياً، لكنني كنت أدرك أنني أمر بشيء أعاني بشدة في التعامل معه، لم أكن أريد أن يراني كاي بهذه الصورة، ولذلك كنت أختبئ وأبتعد عن الآخرين أيضاً».

أفكار انتحارية وعزلة عن الآخرين

واستطرد: «وصلت إلى مرحلة راودتني فيها أفكار انتحارية، لم أكن أريد أن أكون بالقرب من أي شخص، ولم أكن أرغب في رؤية الناس في الشوارع أو المتاجر، كنت أشعر دائماً بالراحة داخل ملعب كرة القدم، لكنني كنت أعاني بشدة في التعامل مع كل ما هو خارج الملعب».

لكن المهاجم السابق أوضح أنه تعلم إخفاء مشاعره خلال أصعب فترات حياته، إذ قال: «لم أكن أريد أن أظهر بمظهر الشخص الضعيف، ولذلك كنت أخفي ما أشعر به، على الرغم من أنني كنت أدرك طبيعة الوضع الذي أمر به، لكن الاعتراف فعلياً بأنني وصلت إلى هذه الحالة كان أمراً صعباً، لأنني كنت أشعر، إن صح التعبير، بأن ذلك يقلل من رجولتي».

وواصل: «كنت أتحدث مع معالج نفسي في محاولة لفهم ما الذي يحدث لي، لأنني عندما أنظر إلى الوراء، أجد أنني كنت على الأرجح في قمة مسيرتي الكروية، ورُزقت بابن صغير، وكنت قد تزوجت حديثاً، كان من المفترض أن تكون تلك أسعد مرحلة في حياتي، لكنها لم تكن كذلك».

زوجتي ساعدتني على تجاوز أصعب مرحلة

واختتم حديثه قائلاً: «بل كانت على الأرجح أدنى نقطة في حياتي، بسبب التصرفات الأنانية التي كنت أقوم بها، لقد قدمت لي زوجتي كولين دعماً هائلاً، كان بإمكانها أن تتركني وترحل، فقد وصل الأمر إلى درجة سيئة للغاية، لكنها تمسكت بي ووقفت إلى جانبي وساعدتني على تجاوز تلك المرحلة».